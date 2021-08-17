Афганский вызов для Евразии

Афганский вызов для ЕвразииМожно ли в условиях ослабления американского гегемонизма построить многополярный мир?
Поспешное сворачивание военного присутствия в Афганистане превратилось в важнейший символ распада миропорядка под управлением США. Впереди – углубление кризиса американской идентичности, связанного с поляризацией политического класса. Значительная часть элиты не поддерживала решение Байдена об уходе, настаивая на необходимости отстоять «либеральный» миропорядок и защитить афганские меньшинства. Теперь, под влиянием того, как произошел вывод американских войск, оппозиция Байдену усилится.
По мере утверждения «Талибана» у власти, подавления этнической и политической оппозиции, возвращения женщин в рабство традиционного общества политическое положение Байдена еще более осложнится и будет нанесен новый удар по международному престижу США. Риторика руководства страны о сохранении за Америкой глобального лидерства в продвижении либеральных ценностей будет все более восприниматься как отвлекающий от внутренних проблем политический маневр.