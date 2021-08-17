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Афганский вызов для Евразии

Можно ли в условиях ослабления американского гегемонизма построить многополярный мир?
Андрей Цыганков , политолог, профессор международных отношений и политической науки Калифорнийского университета (США)
АР

Поспешное сворачивание военного присутствия в Афганистане превратилось в важнейший символ распада миропорядка под управлением США. Впереди – углубление кризиса американской идентичности, связанного с поляризацией политического класса. Значительная часть элиты не поддерживала решение Байдена об уходе, настаивая на необходимости отстоять «либеральный» миропорядок и защитить афганские меньшинства. Теперь, под влиянием того, как произошел вывод американских войск, оппозиция Байдену усилится. 

По мере утверждения «Талибана» у власти, подавления этнической и политической оппозиции, возвращения женщин в рабство традиционного общества политическое положение Байдена еще более осложнится и будет нанесен новый удар по международному престижу США. Риторика руководства страны о сохранении за Америкой глобального лидерства в продвижении либеральных ценностей будет все более восприниматься как отвлекающий от внутренних проблем политический маневр. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных