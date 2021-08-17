Афганский вызов для Евразии

По мере утверждения «Талибана» у власти, подавления этнической и политической оппозиции, возвращения женщин в рабство традиционного общества политическое положение Байдена еще более осложнится и будет нанесен новый удар по международному престижу США. Риторика руководства страны о сохранении за Америкой глобального лидерства в продвижении либеральных ценностей будет все более восприниматься как отвлекающий от внутренних проблем политический маневр.