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Уроки августа

Кого можно считать главным положительным героем 1991 года?
Борис Межуев , политолог, доцент философского факультета МГУ
АР

30-летняя годовщина августовского путча оказалась отмечена очередными сериями самооправданий и взаимных обвинений. Причем обвинения эти весьма характерны. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил в развале СССР покойного Бориса Ельцина и ныне здравствующего Михаила Горбачева. 90-летний экс-президент Советского Союза еще раз упрекнул в развале своих политических соперников. 

Ни один из членов ГКЧП не дожил до 30-летней годовщины путча. Между тем сегодня отношение к этому событию в общественном сознании России поменялось довольно сильно. Сегодня все стороны возлагают вину друг на друга именно по поводу гибели СССР, т. е. распада империи. Никто уже не упрекает ни Горбачева, ни неудачливых путчистов за усилия, бессмысленные или же исторически обреченные, империю спасти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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