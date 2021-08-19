Уроки августа

Ни один из членов ГКЧП не дожил до 30-летней годовщины путча. Между тем сегодня отношение к этому событию в общественном сознании России поменялось довольно сильно. Сегодня все стороны возлагают вину друг на друга именно по поводу гибели СССР, т. е. распада империи. Никто уже не упрекает ни Горбачева, ни неудачливых путчистов за усилия, бессмысленные или же исторически обреченные, империю спасти.