Уроки августа

Уроки августаКого можно считать главным положительным героем 1991 года?
30-летняя годовщина августовского путча оказалась отмечена очередными сериями самооправданий и взаимных обвинений. Причем обвинения эти весьма характерны. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил в развале СССР покойного Бориса Ельцина и ныне здравствующего Михаила Горбачева. 90-летний экс-президент Советского Союза еще раз упрекнул в развале своих политических соперников.
Ни один из членов ГКЧП не дожил до 30-летней годовщины путча. Между тем сегодня отношение к этому событию в общественном сознании России поменялось довольно сильно. Сегодня все стороны возлагают вину друг на друга именно по поводу гибели СССР, т. е. распада империи. Никто уже не упрекает ни Горбачева, ни неудачливых путчистов за усилия, бессмысленные или же исторически обреченные, империю спасти.