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Невозможно отрицать роль человека

В Москве за счет урбанизации среднегодовая температура с 1950 по 2018 год выросла на 1 оC
Павел Константинов
В Москве за счет урбанизации среднегодовая температура с 1950 по 2018 год выросла на 1 оC /Андрей Гордеев / Ведомости

На прошлой неделе был презентован первый том очередного, шестого по счету, оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Олимпийские игры проводятся раз в четыре года, а оценочные доклады IPCC выходят почти в два раза реже – раз в 7–8 лет. И каждого нового доклада ждут со смешанными чувствами. Полностью все части доклада выйдут уже в отредактированном, «чистовом», виде в 2022 г. Но многое (и очень важное) понятно уже сейчас.

Уместно пояснить, почему отчеты вызывают такой интерес и отклик во всем мире – в отличие, например, от научных статей в лучших журналах. Основная причина заключается даже не в том, что каждый «кирпич» имеет и сокращенную версию – резюме для политиков, написанное отточенными формулировками простым и ясным языком (удобно читать!), а в том, что это практически единственный в мировой науке документ, регулярно представляющий согласованный срез самых свежих научных данных по отдельной проблеме – в данном случае изменения климата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных