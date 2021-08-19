Невозможно отрицать роль человека

Невозможно отрицать роль человекаВ Москве за счет урбанизации среднегодовая температура с 1950 по 2018 год выросла на 1 оC
На прошлой неделе был презентован первый том очередного, шестого по счету, оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Олимпийские игры проводятся раз в четыре года, а оценочные доклады IPCC выходят почти в два раза реже – раз в 7–8 лет. И каждого нового доклада ждут со смешанными чувствами. Полностью все части доклада выйдут уже в отредактированном, «чистовом», виде в 2022 г. Но многое (и очень важное) понятно уже сейчас.
Уместно пояснить, почему отчеты вызывают такой интерес и отклик во всем мире – в отличие, например, от научных статей в лучших журналах. Основная причина заключается даже не в том, что каждый «кирпич» имеет и сокращенную версию – резюме для политиков, написанное отточенными формулировками простым и ясным языком (удобно читать!), а в том, что это практически единственный в мировой науке документ, регулярно представляющий согласованный срез самых свежих научных данных по отдельной проблеме – в данном случае изменения климата.