Отечественную электронику хоронят, так и не возродив

По действующим правилам с 1 января 2021 г. госзаказчики обязаны покупать системы хранения данных (СХД) только на базе отечественных процессоров. Но разворот политики в сфере импортозамещения и возможная отмена этого требования заставляют их откладывать конкурсы – до прояснения ситуации. В итоге только в I квартале 2021 г., по данным IDC, рынок СХД упал на 44,1%.