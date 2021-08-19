Отечественную электронику хоронят, так и не возродив

Отечественную электронику хоронят, так и не возродивВ России наметилось сворачивание программ импортозамещения
В России наметилось сворачивание программ импортозамещения IT-оборудования в госсекторе. Это стало очевидным, по мере того как страна вплотную подошла к главной развилке этой программы – процессу замены иностранного софта и «железа» на российские аналоги в госструктурах и госкомпаниях. На практике же стимулы переходить на отечественные продукты стали исчезать.
По действующим правилам с 1 января 2021 г. госзаказчики обязаны покупать системы хранения данных (СХД) только на базе отечественных процессоров. Но разворот политики в сфере импортозамещения и возможная отмена этого требования заставляют их откладывать конкурсы – до прояснения ситуации. В итоге только в I квартале 2021 г., по данным IDC, рынок СХД упал на 44,1%.
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