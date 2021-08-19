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Отечественную электронику хоронят, так и не возродив

В России наметилось сворачивание программ импортозамещения
Олег Изумрудов , исполнительный директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных РосСХД
В России наметилось сворачивание программ импортозамещения /Евгений Разумный / Ведомости

В России наметилось сворачивание программ импортозамещения IT-оборудования в госсекторе. Это стало очевидным, по мере того как страна вплотную подошла к главной развилке этой программы – процессу замены иностранного софта и «железа» на российские аналоги в госструктурах и госкомпаниях. На практике же стимулы переходить на отечественные продукты стали исчезать.

По действующим правилам с 1 января 2021 г. госзаказчики обязаны покупать системы хранения данных (СХД) только на базе отечественных процессоров. Но разворот политики в сфере импортозамещения и возможная отмена этого требования заставляют их откладывать конкурсы – до прояснения ситуации. В итоге только в I квартале 2021 г., по данным IDC, рынок СХД упал на 44,1%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных