Сможем ли мы победить лесные пожары

Сложная ситуация с пожарами складывается и в других странах. Катастрофические пожары в Турции, Греции, Израиле, США, ряде африканских стран. Эксперты связывают рост числа и площадей пожаров с уже произошедшими климатическими изменениями, которые создают условия для более легкого возникновения пожаров и для их опасного развития.