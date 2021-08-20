Сможем ли мы победить лесные пожары

Сможем ли мы победить лесные пожарыЭто потребует радикальных мер и значительного финансирования
Лесные пожары в этом году стали самыми крупными в России с начала века. По данным информационной системы ИСДМ-Рослесхоз, общая площадь, пройденная огнем, составила уже более 17 млн га и продолжает расти.
Сложная ситуация с пожарами складывается и в других странах. Катастрофические пожары в Турции, Греции, Израиле, США, ряде африканских стран. Эксперты связывают рост числа и площадей пожаров с уже произошедшими климатическими изменениями, которые создают условия для более легкого возникновения пожаров и для их опасного развития.
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