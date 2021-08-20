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Сможем ли мы победить лесные пожары

Это потребует радикальных мер и значительного финансирования
Григорий Куксин , руководитель противопожарного отдела Greenpeace России
Андрей Махонин / Ведомости

Лесные пожары в этом году стали самыми крупными в России с начала века. По данным информационной системы ИСДМ-Рослесхоз, общая площадь, пройденная огнем, составила уже более 17 млн га и продолжает расти.

Сложная ситуация с пожарами складывается и в других странах. Катастрофические пожары в Турции, Греции, Израиле, США, ряде африканских стран. Эксперты связывают рост числа и площадей пожаров с уже произошедшими климатическими изменениями, которые создают условия для более легкого возникновения пожаров и для их опасного развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных