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Почему в России не запрещают иностранные соцсети

Чиновникам нечего предложить их пользователям взамен
Валерий Кодачигов , редактор отдела технологий
Unsplash

Таганский суд Москвы 26 августа оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 15 млн, 17 млн и 4 млн руб. соответственно за отсутствие локализации баз данных российских пользователей на территории РФ.

Закон, обязывающий интернет-компании хранить данные российских пользователей в пределах границ РФ, вступил в силу еще в 2015 г. Соцсети и мессенджеры его проигнорировали. В 2019 г. за неисполнение закона в КоАП были введены штрафные санкции, но и эти штрафы также, как оказалось, можно платить «по желанию». Кто-то, как Facebook, платит штрафы и продолжает работать так, как и работал раньше, кто-то (Twitter, например) их не платит. И тоже продолжает работать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных