Почему в России не запрещают иностранные соцсети

Закон, обязывающий интернет-компании хранить данные российских пользователей в пределах границ РФ, вступил в силу еще в 2015 г. Соцсети и мессенджеры его проигнорировали. В 2019 г. за неисполнение закона в КоАП были введены штрафные санкции, но и эти штрафы также, как оказалось, можно платить «по желанию». Кто-то, как Facebook, платит штрафы и продолжает работать так, как и работал раньше, кто-то (Twitter, например) их не платит. И тоже продолжает работать.