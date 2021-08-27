Почему в России не запрещают иностранные соцсети

Почему в России не запрещают иностранные соцсетиЧиновникам нечего предложить их пользователям взамен
Таганский суд Москвы 26 августа оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 15 млн, 17 млн и 4 млн руб. соответственно за отсутствие локализации баз данных российских пользователей на территории РФ.
Закон, обязывающий интернет-компании хранить данные российских пользователей в пределах границ РФ, вступил в силу еще в 2015 г. Соцсети и мессенджеры его проигнорировали. В 2019 г. за неисполнение закона в КоАП были введены штрафные санкции, но и эти штрафы также, как оказалось, можно платить «по желанию». Кто-то, как Facebook, платит штрафы и продолжает работать так, как и работал раньше, кто-то (Twitter, например) их не платит. И тоже продолжает работать.
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