Сдерживание партнера

Москва заинтересована в новой сделке по С-400, которая не только упрочит позиции России на глобальном рынке систем ПВО, но и будет способствовать поддержанию напряжения в отношениях Анкары и Вашингтона. Вопрос в том, станет ли закупка российских систем вооружений фактором долгосрочного дистанцирования Турции от американского партнера. Прецедент такого развития событий имеется: в 1966 г. Шарль де Голль вывел Францию из военной организации НАТО, оставив за собой членство только на политическом уровне. Этот статус Франции оставался неизменным более 40 лет вплоть до решения Николя Саркози о реинтеграции в военные структуры Североатлантического альянса в 2007 г.