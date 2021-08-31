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Сдерживание партнера

На что сможет опираться Россия в сложной игре с Эрдоганом
Виктор Таки , историк, политолог
Пресс-служба президента России

Предстоящий визит в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана актуализирует российско-турецкие отношения, в частности, в таких важных аспектах, как торговля вооружениями и урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Турецкий лидер сделал по обоим вопросам резонансные заявления, сказав об отсутствии препятствий для закупки Анкарой второй партии комплексов ПВО С-400 и о готовности нормализовать отношения с Арменией. За обоими высказываниями турецкого президента скрывается сложная игра.

Москва заинтересована в новой сделке по С-400, которая не только упрочит позиции России на глобальном рынке систем ПВО, но и будет способствовать поддержанию напряжения в отношениях Анкары и Вашингтона. Вопрос в том, станет ли закупка российских систем вооружений фактором долгосрочного дистанцирования Турции от американского партнера. Прецедент такого развития событий имеется: в 1966 г. Шарль де Голль вывел Францию из военной организации НАТО, оставив за собой членство только на политическом уровне. Этот статус Франции оставался неизменным более 40 лет вплоть до решения Николя Саркози о реинтеграции в военные структуры Североатлантического альянса в 2007 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных