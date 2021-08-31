Сдерживание партнера

Сдерживание партнераНа что сможет опираться Россия в сложной игре с Эрдоганом
Предстоящий визит в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана актуализирует российско-турецкие отношения, в частности, в таких важных аспектах, как торговля вооружениями и урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Турецкий лидер сделал по обоим вопросам резонансные заявления, сказав об отсутствии препятствий для закупки Анкарой второй партии комплексов ПВО С-400 и о готовности нормализовать отношения с Арменией. За обоими высказываниями турецкого президента скрывается сложная игра.
Москва заинтересована в новой сделке по С-400, которая не только упрочит позиции России на глобальном рынке систем ПВО, но и будет способствовать поддержанию напряжения в отношениях Анкары и Вашингтона. Вопрос в том, станет ли закупка российских систем вооружений фактором долгосрочного дистанцирования Турции от американского партнера. Прецедент такого развития событий имеется: в 1966 г. Шарль де Голль вывел Францию из военной организации НАТО, оставив за собой членство только на политическом уровне. Этот статус Франции оставался неизменным более 40 лет вплоть до решения Николя Саркози о реинтеграции в военные структуры Североатлантического альянса в 2007 г.