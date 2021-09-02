Зачем США усложняют жизнь многосторонним банкам развития

Объектом «заботы» Вашингтона стали многосторонние банки развития (МБР), проекты которых в сфере угле- и нефтедобычи, а также их переработки не будут поддерживаться директорами США в этих финансовых институтах. Досталось и природному газу: проекты по его добыче также велено блокировать. Правда, сделано исключение для экономик беднейших стран: они все-таки могут рассчитывать на ресурсы МБР, если докажут, что проекты по переработке (не добыче!) природного газа оказывают значительное положительное влияние на энергетическую безопасность данных суверенных заемщиков. При этом, однако, нигде не говорится о том, где и каким образом таким странам брать средства на закупку упомянутого топлива/сырья и как бороться с энергетической бедностью, лишившись важнейшего для них источника финансирования.