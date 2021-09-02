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Зачем США усложняют жизнь многосторонним банкам развития

Запрещая им финансировать проекты, связанные с добычей традиционных энергоносителей
Сергей Сторчак

В августе 2021 г. минфин США обнародовал документ Fossil Fuel Energy Guidance for Multilateral Development Banks, в очередной раз подтверждающий, что в вопросах глобального управления Соединенные Штаты ориентируются исключительно на свои собственные интересы, а также на свое видение и оценку проблем устойчивого развития.

Объектом «заботы» Вашингтона стали многосторонние банки развития (МБР), проекты которых в сфере угле- и нефтедобычи, а также их переработки не будут поддерживаться директорами США в этих финансовых институтах. Досталось и природному газу: проекты по его добыче также велено блокировать. Правда, сделано исключение для экономик беднейших стран: они все-таки могут рассчитывать на ресурсы МБР, если докажут, что проекты по переработке (не добыче!) природного газа оказывают значительное положительное влияние на энергетическую безопасность данных суверенных заемщиков. При этом, однако, нигде не говорится о том, где и каким образом таким странам брать средства на закупку упомянутого топлива/сырья и как бороться с энергетической бедностью, лишившись важнейшего для них источника финансирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных