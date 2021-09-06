Евразийская интеграция в ответ на фиаско США

Есть точка зрения, что талибы («Движение Талибан» запрещено в РФ) принципиально отличаются от своих коллег по террористическому цеху из ИГИЛ (организация, которая не только сейчас, но и уж точно всегда будет запрещена в РФ). Мол, талибы в отличие от «чистых исламистов» – пуштунские националисты, они воевали-де за «освобождение родины от американских агрессоров» и чужой земли «пяди им не нужно».