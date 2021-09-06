Евразийская интеграция в ответ на фиаско США

Евразийская интеграция в ответ на фиаско СШАПочему Россия не может уйти из Средней Азии
Бросив недостроенную «молодую афганскую демократию», американцы обнажили южное подбрюшье постсоветского пространства, что, естественно, потенциально опасно для России. Некоторые политологи считают даже, что американцы сделали это намеренно и в этом состоял их очередной хитрый план, во что, правда, слабо верится, когда смотришь на кадры, без преувеличения, позорного бегства армии и гражданских служащих США из Кабула.
Есть точка зрения, что талибы («Движение Талибан» запрещено в РФ) принципиально отличаются от своих коллег по террористическому цеху из ИГИЛ (организация, которая не только сейчас, но и уж точно всегда будет запрещена в РФ). Мол, талибы в отличие от «чистых исламистов» – пуштунские националисты, они воевали-де за «освобождение родины от американских агрессоров» и чужой земли «пяди им не нужно».