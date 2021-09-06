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Евразийская интеграция в ответ на фиаско США

Почему Россия не может уйти из Средней Азии
Рустем Вахитов , кандидат философских наук, доцент Башкирского государственного университета
Aamir QURESHI / AFP

Бросив недостроенную «молодую афганскую демократию», американцы обнажили южное подбрюшье постсоветского пространства, что, естественно, потенциально опасно для России. Некоторые политологи считают даже, что американцы сделали это намеренно и в этом состоял их очередной хитрый план, во что, правда, слабо верится, когда смотришь на кадры, без преувеличения, позорного бегства армии и гражданских служащих США из Кабула.

Есть точка зрения, что талибы («Движение Талибан» запрещено в РФ) принципиально отличаются от своих коллег по террористическому цеху из ИГИЛ (организация, которая не только сейчас, но и уж точно всегда будет запрещена в РФ). Мол, талибы в отличие от «чистых исламистов» – пуштунские националисты, они воевали-де за «освобождение родины от американских агрессоров» и чужой земли «пяди им не нужно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных