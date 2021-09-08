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Можно ли победить фаворита

Кто бросит вызов Эмманюэлю Макрону на грядущих выборах
Виктор Таки , историк, политолог
Philippe Wojazer / AFP

Электоральная база действующего президента Эмманюэля Макрона невелика. В первом туре выборов 2017 г. он набрал 24%, которые составляли 14% от общего числа избирателей. Последний опрос демонстрирует тот же показатель – 24% в первом туре. Это на процент больше, чем у его главного конкурента – лидера «Национального объединения» (бывшего «Национального фронта») Марин Ле Пен, за которую собираются голосовать 23% избирателей. Избиратели Макрона и его партии «Вперед, Республика!», созданной всего пять лет назад, – это представители французского среднего класса, живущие в Париже и других больших городах. К ним примыкает часть иммигрантов из Северной Африки в первом, втором или третьем поколении. Разумеется, за Макрона голосует не весь средний класс и не все иммигранты. Однако у этих столь разных частей его электората есть по крайней мере одна общая черта – и те и другие являются в каком-то смысле выгодополучателями глобализации.

Электорат Марин Ле Пен во многом противоположен электорату Макрона, хотя он столь же неоднородный. Исторической средой «Национального фронта» были мелкие собственники юго-востока страны, озабоченные первой волной североафриканской иммиграции, экономическим этатизмом де Голля и его преемников, а также конкуренцией со стороны крупных корпораций. Они составляют так называемое идентитарное крыло «Национального объединения», из которого происходят многие видные фигуры партийного руководства. В 1980-е, 1990-е и 2000-е гг. базовый электорат «Национального фронта» пополнился за счет значительной части избирателей промышленного северо-востока страны, потерявших работу в результате деиндустриализации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных