Можно ли победить фаворита

Можно ли победить фаворитаКто бросит вызов Эмманюэлю Макрону на грядущих выборах
Электоральная база действующего президента Эмманюэля Макрона невелика. В первом туре выборов 2017 г. он набрал 24%, которые составляли 14% от общего числа избирателей. Последний опрос демонстрирует тот же показатель – 24% в первом туре. Это на процент больше, чем у его главного конкурента – лидера «Национального объединения» (бывшего «Национального фронта») Марин Ле Пен, за которую собираются голосовать 23% избирателей. Избиратели Макрона и его партии «Вперед, Республика!», созданной всего пять лет назад, – это представители французского среднего класса, живущие в Париже и других больших городах. К ним примыкает часть иммигрантов из Северной Африки в первом, втором или третьем поколении. Разумеется, за Макрона голосует не весь средний класс и не все иммигранты. Однако у этих столь разных частей его электората есть по крайней мере одна общая черта – и те и другие являются в каком-то смысле выгодополучателями глобализации.
Электорат Марин Ле Пен во многом противоположен электорату Макрона, хотя он столь же неоднородный. Исторической средой «Национального фронта» были мелкие собственники юго-востока страны, озабоченные первой волной североафриканской иммиграции, экономическим этатизмом де Голля и его преемников, а также конкуренцией со стороны крупных корпораций. Они составляют так называемое идентитарное крыло «Национального объединения», из которого происходят многие видные фигуры партийного руководства. В 1980-е, 1990-е и 2000-е гг. базовый электорат «Национального фронта» пополнился за счет значительной части избирателей промышленного северо-востока страны, потерявших работу в результате деиндустриализации.