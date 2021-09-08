Что будет с Германией после ухода Меркель

Что будет с Германией после ухода МеркельОтчасти это стало ясно по итогам предвыборных дебатов
Заявленный уход из большой политики привычного столпа германского политикума Ангелы Меркель ставит много вопросов – прежде всего о том, какая из политических сил станет ядром новой межпартийной коалиции. Произойдет ли ожидаемый многими разворот Германии влево – в социально-экологическом либо традиционном социально-демократическом ключе?
Ответы на эти вопросы были призваны дать состоявшиеся несколько дней назад первые предвыборные теледебаты, в которых сошлись лидеры трех основных политических сил: Олаф Шольц от СДПГ, Анналена Бербок от «Союза 90 / Зеленые» и Армин Лашет от ХДС.
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