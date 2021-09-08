Что будет с Германией после ухода Меркель

Ответы на эти вопросы были призваны дать состоявшиеся несколько дней назад первые предвыборные теледебаты, в которых сошлись лидеры трех основных политических сил: Олаф Шольц от СДПГ, Анналена Бербок от «Союза 90 / Зеленые» и Армин Лашет от ХДС.