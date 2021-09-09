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Новая Европа под ударом с востока

К чему может привести миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза
Кирилл Коктыш , политолог, доцент МГИМО МИД РФ
Kacper Pempel / Reuters

Миграционная проблема – при всей ее рутинности для Европы – стала для Литвы и Польши неожиданным шоком. Обнажившим малый запас прочности и ограниченность горизонта политического мышления этих двух восточноевропейских стран. Ведь если совсем недавно страны Евросоюза (ЕС) приняли и даже более-менее сумели адаптировать к своей реальности более миллиона беженцев с севера Африки, то для Литвы и Польши критическим порогом, отменившим «нормальность» жизни, стала скромная цифра в несколько тысяч человек.

В обеих странах было введено чрезвычайное положение, развязывающее руки силовым структурам и позволяющее изолировать от внимания прессы и собственных правозащитников все происходящее в приграничных районах. В том числе оперативное выдворение беженцев в Белоруссию весьма жестокими методами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных