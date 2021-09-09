Новая Европа под ударом с востока

Миграционная проблема – при всей ее рутинности для Европы – стала для Литвы и Польши неожиданным шоком. Обнажившим малый запас прочности и ограниченность горизонта политического мышления этих двух восточноевропейских стран. Ведь если совсем недавно страны Евросоюза (ЕС) приняли и даже более-менее сумели адаптировать к своей реальности более миллиона беженцев с севера Африки, то для Литвы и Польши критическим порогом, отменившим «нормальность» жизни, стала скромная цифра в несколько тысяч человек.