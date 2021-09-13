Второе дыхание евразийской интеграции

В 90-е и нулевые годы в Лукашенко видели амбициозного «последнего диктатора Европы», но позже его все чаще стали рисовать как истинного отца белорусского национализма, за счет российского бюджета и союзной риторики целенаправленно создающего новую белорусскую нацию. Принципиальную роль здесь сыграл украинский кризис, благодаря которому Минск стал международной миротворческой площадкой, а у Белоруссии появилась иллюзия «многовекторности» и новой миссии «сведения мостов» между Европой и Россией.