Второе дыхание евразийской интеграции

Второе дыхание евразийской интеграцииРоссия и Белоруссия сделали серьезный шаг к объединению
Согласование президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 28 союзных программ уже назвали «возрождением Союзного государства», «прорывом», «переводом интеграции на новый уровень», «поистине историческим событием». В совместном заявлении глав правительств союзные программы обозначены как «магистральные направления союзного строительства».
В 90-е и нулевые годы в Лукашенко видели амбициозного «последнего диктатора Европы», но позже его все чаще стали рисовать как истинного отца белорусского национализма, за счет российского бюджета и союзной риторики целенаправленно создающего новую белорусскую нацию. Принципиальную роль здесь сыграл украинский кризис, благодаря которому Минск стал международной миротворческой площадкой, а у Белоруссии появилась иллюзия «многовекторности» и новой миссии «сведения мостов» между Европой и Россией.