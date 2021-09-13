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Второе дыхание евразийской интеграции

Россия и Белоруссия сделали серьезный шаг к объединению
Сергей Пантелеев
SHAMIL ZHUMATOV / AFP

Согласование президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 28 союзных программ уже назвали «возрождением Союзного государства», «прорывом», «переводом интеграции на новый уровень», «поистине историческим событием». В совместном заявлении глав правительств союзные программы обозначены как «магистральные направления союзного строительства».

В 90-е и нулевые годы в Лукашенко видели амбициозного «последнего диктатора Европы», но позже его все чаще стали рисовать как истинного отца белорусского национализма, за счет российского бюджета и союзной риторики целенаправленно создающего новую белорусскую нацию. Принципиальную роль здесь сыграл украинский кризис, благодаря которому Минск стал международной миротворческой площадкой, а у Белоруссии появилась иллюзия «многовекторности» и новой миссии «сведения мостов» между Европой и Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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