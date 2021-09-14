«Окончательный ответ» терроризму

«Окончательный ответ» терроризмуПочему процесс над исламистскими террористами во Франции может не стать исторической вехой
Самый крупный на сегодня процесс над исламистскими террористами, который французская пресса уже успела заранее окрестить «историческим» и «уникальным», начался в Париже. Первых свидетелей опросили 13 сентября. Обвиняемые получат слово только в январе, и тогда же суд услышит показания некоторых политических деятелей, находившихся у власти в момент трагических событий, – бывшего президента Франсуа Олланда и бывшего министра внутренних дел Бернара Казнёва.
Единственный непосредственный участник нападения на стадион в Сен-Дени, террасы парижских кафе и концертный зал «Батаклан» наконец заговорил публично, и первыми его словами ожидаемо стали: «Нет бога, кроме Аллаха, и Магомет посланник божий». В ответ на что аудитория услышала спокойный ответ судьи: «С этим мы потом разберемся. А сейчас давайте по делу».