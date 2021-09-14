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«Окончательный ответ» терроризму

Почему процесс над исламистскими террористами во Франции может не стать исторической вехой
Елена Кондратьева-Сальгеро , Журналист, главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Фигурант дела о терактах в Париже Салах Абдесалам выступает в зале суда 8 сентября 2021 г. / Alain Jocard / AFP

Самый крупный на сегодня процесс над исламистскими террористами, который французская пресса уже успела заранее окрестить «историческим» и «уникальным», начался в Париже. Первых свидетелей опросили 13 сентября. Обвиняемые получат слово только в январе, и тогда же суд услышит показания некоторых политических деятелей, находившихся у власти в момент трагических событий, – бывшего президента Франсуа Олланда и бывшего министра внутренних дел Бернара Казнёва.

Единственный непосредственный участник нападения на стадион в Сен-Дени, террасы парижских кафе и концертный зал «Батаклан» наконец заговорил публично, и первыми его словами ожидаемо стали: «Нет бога, кроме Аллаха, и Магомет посланник божий». В ответ на что аудитория услышала спокойный ответ судьи: «С этим мы потом разберемся. А сейчас давайте по делу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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