«Окончательный ответ» терроризму

Единственный непосредственный участник нападения на стадион в Сен-Дени, террасы парижских кафе и концертный зал «Батаклан» наконец заговорил публично, и первыми его словами ожидаемо стали: «Нет бога, кроме Аллаха, и Магомет посланник божий». В ответ на что аудитория услышала спокойный ответ судьи: «С этим мы потом разберемся. А сейчас давайте по делу».