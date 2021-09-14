Черная метка арабским автократиям

На днях Федеральное бюро расследований (ФБР) США по указу президента Джо Байдена рассекретило документ, посвященный обстоятельствам расследования трагических событий 11 сентября 2001 г. Документ датирован 4 апреля 2016 г. и содержит подробные данные относительно нескольких граждан Королевства Саудовская Аравия (КСА), среди которых Омар аль-Байоми, который являлся сотрудником представительства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе и занимал в нем, по данным следствия, значимое положение. Именно он помогал двум террористам – угонщикам самолетов, совершившим террористические акты 11 сентября, – Науафу аль-Хазми и Халифу аль-Миднару. На 17 страницах текста содержатся подробные портреты упомянутых и связанных с ними лиц, анализ их положения в саудовском обществе, а также в различных террористических организациях и «Аль-Каиде».