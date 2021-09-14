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Черная метка арабским автократиям

Что означает публикация ФБР материалов расследования событий 11 сентября
Надежда Глебова , научный сотрудник Института востоковедения РАН
Jonathan Ernst / Reuters

На днях Федеральное бюро расследований (ФБР) США по указу президента Джо Байдена рассекретило документ, посвященный обстоятельствам расследования трагических событий 11 сентября 2001 г. Документ датирован 4 апреля 2016 г. и содержит подробные данные относительно нескольких граждан Королевства Саудовская Аравия (КСА), среди которых Омар аль-Байоми, который являлся сотрудником представительства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе и занимал в нем, по данным следствия, значимое положение. Именно он помогал двум террористам – угонщикам самолетов, совершившим террористические акты 11 сентября, – Науафу аль-Хазми и Халифу аль-Миднару. На 17 страницах текста содержатся подробные портреты упомянутых и связанных с ними лиц, анализ их положения в саудовском обществе, а также в различных террористических организациях и «Аль-Каиде».

Издание этого документа стало одним из ярких и очевидных эпизодов «перезагрузки» политики США как на Ближнем Востоке в целом, так и в отношении Саудовской Аравии в частности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных