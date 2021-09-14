Черная метка арабским автократиям

Черная метка арабским автократиямЧто означает публикация ФБР материалов расследования событий 11 сентября
На днях Федеральное бюро расследований (ФБР) США по указу президента Джо Байдена рассекретило документ, посвященный обстоятельствам расследования трагических событий 11 сентября 2001 г. Документ датирован 4 апреля 2016 г. и содержит подробные данные относительно нескольких граждан Королевства Саудовская Аравия (КСА), среди которых Омар аль-Байоми, который являлся сотрудником представительства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе и занимал в нем, по данным следствия, значимое положение. Именно он помогал двум террористам – угонщикам самолетов, совершившим террористические акты 11 сентября, – Науафу аль-Хазми и Халифу аль-Миднару. На 17 страницах текста содержатся подробные портреты упомянутых и связанных с ними лиц, анализ их положения в саудовском обществе, а также в различных террористических организациях и «Аль-Каиде».
Издание этого документа стало одним из ярких и очевидных эпизодов «перезагрузки» политики США как на Ближнем Востоке в целом, так и в отношении Саудовской Аравии в частности.