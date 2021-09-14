«Особые условия»: способ защитить бизнес от претензий ФНС из-за контрагентов

Как сказал Глеб Жеглов в великом фильме Станислава Говорухина, «наказания без вины не бывает». Именно этим принципом руководствуются контролирующие органы при принятии решения в ситуации, когда выявляют разрывы по НДС по цепочкам поставок. Несмотря на то что крупные компании объективно не в силах отследить каждое звено, налоговики полагают, что наличие разрыва может свидетельствовать о нарушении принципа должной осмотрительности и что компания должна нести за это ответственность. Следует признать, что, безусловно, определенная логика в этом есть, тем более что она подтверждается судебными решениями.