«Особые условия»: способ защитить бизнес от претензий ФНС из-за контрагентов
Много копий сломано в спорах между налогоплательщиками и налоговыми органами в вопросах применения ст. 54.1 Налогового кодекса РФ о необоснованной налоговой выгоде. В существующей на сегодняшний день общепризнанной трактовке это выгода, полученная налогоплательщиком за счет уменьшения налоговых обязательств вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической деятельности. Высший арбитражный суд прямо допускает получение налоговой выгоды при документальном обосновании права на ее получение, если налоговым органом не доказано, что сведения в представленных документах неполны, недостоверны или противоречивы.
В то же время налоговые органы активно использовали в своей контрольной работе оценочные категории, такие как «экономическая обоснованность», «должная осмотрительность», «злоупотребление правом», что могло привести к отрицательным последствиям даже для тех налогоплательщиков, которые надлежащим образом исполняют свои налоговые обязанности. На практике применение налоговыми органами оценочных категорий привело к тому, что подобные споры разрешались исключительно в суде, и со временем назрела необходимость закрепления соответствующих правил в Налоговом кодексе. Подобная инициатива предсказуемо вызвала крайне настороженное отношение со стороны бизнес-сообщества. Наученные горьким опытом налогоплательщики опасались, что нормы, закрепленные законодательно, станут очередным репрессивным инструментом.
Статья 54.1 в том виде, в котором мы ее сейчас знаем, стала компромиссным итогом дискуссий. Я искренне считаю, что как представители государственных органов, так и экспертное сообщество в своей работе ставили целью разработать прозрачный механизм, который защитит добросовестных налогоплательщиков и накажет тех, кто применяет «агрессивные» методы налоговой оптимизации. На практике, однако, получилось несколько иначе.
В философии есть такой методологический принцип – Бритва Оккама. Современное понимание этого принципа следующее: если существует несколько логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует при прочих равных условиях предпочитать самое простое из них. Мне иногда кажется, что применительно к статье 54.1 наши фискальные органы руководствуются именно этим принципом.
Цифровой надзор
ФНС России и в нашей стране, да и во всем мире считается одним из лидеров цифровой трансформации. Налоговики уже давно в своей работе применяют IT-системы, использующие сложные алгоритмы и технологии искусственного интеллекта, позволяющие в том числе обрабатывать большие данные. Одной из таких информационно-управляющих систем является АСК НДС 2, которая позволяет выявлять неплательщиков НДС. С ее помощью становится возможным на каждом этапе поставки товаров (выполнении работ, оказании услуг) отслеживать так называемые разрывы по НДС, возникающие в тот момент, когда покупатель заявляет НДС к вычету, в то время как продавец не декларирует налог к уплате.
Принципиальным здесь является тот факт, что проверяющие видят разрывы на любом этапе поставки. То есть даже если товар многократно перепродается с использованием сложных схем и большого количества посредников, система все равно этот разрыв выявит и просигнализирует. В этой ситуации важно понимать, что если конечным покупателем товара является крупная компания, она в реальности может и не подозревать, какое количество звеньев участвует в поставке товара: она взаимодействует с продавцом, который также добросовестно выполняет все свои налоговые обязательства.
Однако по тем или иным причинам в цепочке поставок этого товара могут участвовать посредники, которые могут выполнять определенные функции и при этом не иметь никакого отношения к конечному покупателю. И в числе этих посредников могут быть недобросовестные компании, использующие незаконные схемы налоговой оптимизации и допускающие налоговые разрывы.
После того как фискальные органы выявляют налоговый разрыв, начинается самое интересное. Принцип Бритвы Оккама в действии. Контролеры прекрасно понимают, что компания, допустившая разрыв, скорее всего, является фирмой-однодневкой, денег на счетах у нее нет и взыскать с нее недоимку скорее всего не получится. Поэтому налоговики идут по наиболее простому пути – взыскивают с наиболее платежеспособной организации, то есть конечного покупателя, несмотря на то что бенефициарами таких схем могут быть и продавцы.
Справедливости ради заметим, что в некоторых случаях действительно может иметь место сговор между участниками сделок, имеющий целью получить конкурентное преимущество перед теми компаниями, которые работают честно и не могут себе позволить демпинг за счет применения «агрессивных» механизмов налоговой оптимизации. Как уже упоминалось выше, налоговые органы обладают достаточно богатым инструментарием для выявления сомнительных сделок и недобросовестных контрагентов. Соответственно, выявление инспекцией разрывов по НДС или контрагентов, имеющих признаки фирм-однодневок, гарантированно приведет к доначисленным налогам. Возникает вопрос: у кого? И вот тут начинается самое интересное.
Казнить нельзя помиловать
Как сказал Глеб Жеглов в великом фильме Станислава Говорухина, «наказания без вины не бывает». Именно этим принципом руководствуются контролирующие органы при принятии решения в ситуации, когда выявляют разрывы по НДС по цепочкам поставок. Несмотря на то что крупные компании объективно не в силах отследить каждое звено, налоговики полагают, что наличие разрыва может свидетельствовать о нарушении принципа должной осмотрительности и что компания должна нести за это ответственность. Следует признать, что, безусловно, определенная логика в этом есть, тем более что она подтверждается судебными решениями.
Есть ли выход из сложившейся ситуации? Как выяснилось, да, с помощью так называемых «особых условий», включенных в договоры с контрагентами. Работает это следующим образом. При заключении контракта стороны включают в него ряд оговорок, которые смогут обеспечить защиту прав и имущественных интересов обеих сторон. Оговорки эти возможно условно разделить на две группы.
Первая группа – заверения и гарантии сторон. Здесь компании заверяют, что являются добросовестными налогоплательщиками, не применяют незаконные методы налоговой оптимизации и обязуются исполнять договор собственными силами. В отношении сведений о наличии несформированного источника НДС стороны предоставляют согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.
Вторая группа – возмещение имущественных потерь и убытков, которые возникнут в случае невозможности уменьшения налоговой базы.
Рассмотрим чуть подробнее механизм работы оговорок. Выявив разрыв, налоговый орган направляет покупателю (лицу, заявившему вычет) информационное письмо, в котором содержится информация о наличии несформированного источника для принятия НДС к вычету. Тем самым покупателю предлагается добровольно урегулировать разрыв со своим поставщиком и/или его контрагентами и возместить ущерб бюджету. И тут возможно два пути развития события. Первый – поставщик соглашается с требованием, разрыв урегулируется, инцидент исчерпан. Второй – поставщик или его контрагент отказывается урегулировать разрыв. В этом случае покупатель имеет право удержать в счет предстоящих платежей данному поставщику сумму разрыва и самостоятельно возместить ущерб бюджету.
Важно отметить, что порядок действий изложен схематично, на практике вариантов может быть больше, но для понимания концептуальных основ работы данного механизма этого вполне достаточно.
Механизм особых условий представляется вполне разумным и позволит не только защитить свои права и имущественные интересы, но и деловую репутацию, а также сэкономить ресурсы, отказавшись от судебных разбирательств. В этой связи необходимо учесть, что уже появились судебные решения, подтверждающие законность использования данного механизма.