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Как защитить бизнес от претензий ФНС из-за контрагентов

Поможет механизм «особых условий»
Карен Оганян , начальник департамента «Газпрома»
Игорь Зарембо / РИА Новости

Много копий сломано в спорах между налогоплательщиками и налоговыми органами в вопросах применения ст. 54.1 Налогового кодекса РФ о необоснованной налоговой выгоде. В существующей на сегодняшний день общепризнанной трактовке это выгода, полученная налогоплательщиком за счет уменьшения налоговых обязательств вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической деятельности. Высший арбитражный суд прямо допускает получение налоговой выгоды при документальном обосновании права на ее получение, если налоговым органом не доказано, что сведения в представленных документах неполны, недостоверны или противоречивы.

Налоговые органы активно использовали в своей контрольной работе оценочные категории, такие как «экономическая обоснованность», «должная осмотрительность», «злоупотребление правом», что могло привести к отрицательным последствиям даже для тех налогоплательщиков, которые надлежащим образом исполняют свои налоговые обязанности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных