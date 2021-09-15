Как защитить бизнес от претензий ФНС из-за контрагентов

Много копий сломано в спорах между налогоплательщиками и налоговыми органами в вопросах применения ст. 54.1 Налогового кодекса РФ о необоснованной налоговой выгоде. В существующей на сегодняшний день общепризнанной трактовке это выгода, полученная налогоплательщиком за счет уменьшения налоговых обязательств вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической деятельности. Высший арбитражный суд прямо допускает получение налоговой выгоды при документальном обосновании права на ее получение, если налоговым органом не доказано, что сведения в представленных документах неполны, недостоверны или противоречивы.