Топливо джихада

Топливо джихадаЧто стоит за новой тактикой американской администрации в отношении арабских петрократий
«США теперь были бы совершенно в иной ситуации, покупай они 80 лет назад нефть не у Саудовской Аравии по $3–6 за баррель, а у Великобритании» – таким образом в апреле 2021 г. наследный принц Мухаммед бен Салман доказывал незыблемость сотрудничества (и союзничества) главной петрократии и «мирового гегемона».
Но, судя по преданию огласке документов ФБР, отчасти подтверждающих версию о «саудовском следе» в терактах 11 сентября, президент США Джозеф Байден считает все обязательства Вашингтона перед Эр-Риядом погашенными. Благо нефтяное ралли начала нулевых, заметно пополнившее петрократические суверенные фонды, в значительной степени явилось следствием предельно мягкой денежно-кредитной политики федерального резерва, пытавшегося за счет низких процентных ставок предотвратить падение американской (и, как следствие, мировой) экономики вслед за падением башен-близнецов.