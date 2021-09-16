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Топливо джихада

Что стоит за новой тактикой американской администрации в отношении арабских петрократий
Александр Бирман , журналист
Tom Brenner / Reuters

«США теперь были бы совершенно в иной ситуации, покупай они 80 лет назад нефть не у Саудовской Аравии по $3–6 за баррель, а у Великобритании» – таким образом в апреле 2021 г. наследный принц Мухаммед бен Салман доказывал незыблемость сотрудничества (и союзничества) главной петрократии и «мирового гегемона».

Но, судя по преданию огласке документов ФБР, отчасти подтверждающих версию о «саудовском следе» в терактах 11 сентября, президент США Джозеф Байден считает все обязательства Вашингтона перед Эр-Риядом погашенными. Благо нефтяное ралли начала нулевых, заметно пополнившее петрократические суверенные фонды, в значительной степени явилось следствием предельно мягкой денежно-кредитной политики федерального резерва, пытавшегося за счет низких процентных ставок предотвратить падение американской (и, как следствие, мировой) экономики вслед за падением башен-близнецов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных