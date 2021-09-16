Топливо джихада

«США теперь были бы совершенно в иной ситуации, покупай они 80 лет назад нефть не у Саудовской Аравии по $3–6 за баррель, а у Великобритании» – таким образом в апреле 2021 г. наследный принц Мухаммед бен Салман доказывал незыблемость сотрудничества (и союзничества) главной петрократии и «мирового гегемона».