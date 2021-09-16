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Индо-тихоокеанская Антанта

Как и куда возвращается Америка Джозефа Байдена
Борис Межуев , политолог, доцент философского факультета МГУ
Win McNamee / Getty Images via AFP

Администрация Джозефа Байдена вновь преподносит сюрпризы мировой общественности. Когда уже никто и не верил в то, что лозунг «Америка возвращается», провозглашенный нынешним главой Белого дома, может хоть каким-то образом воплотиться в жизнь, когда все обозреватели хором оплакивали американоцентричную «однополярность», появилось сообщение о возникновении нового военного альянса, включающего США, Великобританию и Австралию – три государства англосферы.

Представивший это новое военное объединение в минувшую среду Байден сказал, что новый союз будет служит укреплению стабильности в регионе, но, конечно, все наблюдатели в один голос заявили, что речь идет об антикитайском военном альянсе. Весьма информированный обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус, кажется, едва ли не первым в американской прессе прокомментировавший данную новость, сообщил, что только что объявленное соглашение готовилось уже давно, по крайней мере с момента начала президентства Байдена. Однако сообщение о появлении нового альянса пришло в ту минуту, когда снова резко обострились отношения Японии и Китая вокруг островов в Южно-Китайском море, на которые претендуют оба государства. Фактически речь идет о форсированном создании в Австралии, предположительно в порту Аделаида, мощного современного военно-морского флота, оснащенного в том числе и подводными лодками с ядерным оружием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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