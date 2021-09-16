Индо-тихоокеанская Антанта

Индо-тихоокеанская АнтантаКак и куда возвращается Америка Джозефа Байдена
Администрация Джозефа Байдена вновь преподносит сюрпризы мировой общественности. Когда уже никто и не верил в то, что лозунг «Америка возвращается», провозглашенный нынешним главой Белого дома, может хоть каким-то образом воплотиться в жизнь, когда все обозреватели хором оплакивали американоцентричную «однополярность», появилось сообщение о возникновении нового военного альянса, включающего США, Великобританию и Австралию – три государства англосферы.
Представивший это новое военное объединение в минувшую среду Байден сказал, что новый союз будет служит укреплению стабильности в регионе, но, конечно, все наблюдатели в один голос заявили, что речь идет об антикитайском военном альянсе. Весьма информированный обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус, кажется, едва ли не первым в американской прессе прокомментировавший данную новость, сообщил, что только что объявленное соглашение готовилось уже давно, по крайней мере с момента начала президентства Байдена. Однако сообщение о появлении нового альянса пришло в ту минуту, когда снова резко обострились отношения Японии и Китая вокруг островов в Южно-Китайском море, на которые претендуют оба государства. Фактически речь идет о форсированном создании в Австралии, предположительно в порту Аделаида, мощного современного военно-морского флота, оснащенного в том числе и подводными лодками с ядерным оружием.