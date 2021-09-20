Выйдет ли Франция из НАТО

Острая реакция Парижа может объясняться внутриполитическими обстоятельствами. Макрону важно хоть как-то парировать обвинения в мягкотелости, которые наверняка последуют со стороны суверенистски настроенных конкурентов – Марин Ле Пен и Эрика Земмура. Последний на прошлой неделе перешел из категории политических обозревателей в разряд вероятных кандидатов в президенты и, возможно, составит главную интригу этой избирательной кампании. Голлистская риторика Земмура способна привлечь как правоцентристских избирателей, так и крайне правых. Согласно последнему опросу, за подчеркнуто неполиткорректного журналиста уже готовы отдать голоса 10% избирателей. Земмур, яркий критик действующего президента, наверняка не преминет заработать дополнительные очки на его внешнеполитическом фиаско.