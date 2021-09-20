Выйдет ли Франция из НАТО

Выйдет ли Франция из НАТОЧто стоит за австралийским маневром американской политики
Создание англо-американо-австралийского оборонного альянса и отказ Австралии от закупки французских подводных лодок на $66 млрд вызвали взрыв негодования в Париже. Однако жесткая реакция французской стороны, проявившаяся в беспрецедентном отзыве посла из Вашингтона, вряд ли свидетельствует о готовности президента Эмманюэля Макрона и французского политического класса в целом к долгосрочному дистанцированию от США. Нынешний обитатель Елисейского дворца по внешнеполитическим инстинктам скорее атлантист.
Острая реакция Парижа может объясняться внутриполитическими обстоятельствами. Макрону важно хоть как-то парировать обвинения в мягкотелости, которые наверняка последуют со стороны суверенистски настроенных конкурентов – Марин Ле Пен и Эрика Земмура. Последний на прошлой неделе перешел из категории политических обозревателей в разряд вероятных кандидатов в президенты и, возможно, составит главную интригу этой избирательной кампании. Голлистская риторика Земмура способна привлечь как правоцентристских избирателей, так и крайне правых. Согласно последнему опросу, за подчеркнуто неполиткорректного журналиста уже готовы отдать голоса 10% избирателей. Земмур, яркий критик действующего президента, наверняка не преминет заработать дополнительные очки на его внешнеполитическом фиаско.