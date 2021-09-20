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Выйдет ли Франция из НАТО

Что стоит за австралийским маневром американской политики
Виктор Таки , историк, политолог
SARAH MEYSSONNIER / AFP

Создание англо-американо-австралийского оборонного альянса и отказ Австралии от закупки французских подводных лодок на $66 млрд вызвали взрыв негодования в Париже. Однако жесткая реакция французской стороны, проявившаяся в беспрецедентном отзыве посла из Вашингтона, вряд ли свидетельствует о готовности президента Эмманюэля Макрона и французского политического класса в целом к долгосрочному дистанцированию от США. Нынешний обитатель Елисейского дворца по внешнеполитическим инстинктам скорее атлантист.

Острая реакция Парижа может объясняться внутриполитическими обстоятельствами. Макрону важно хоть как-то парировать обвинения в мягкотелости, которые наверняка последуют со стороны суверенистски настроенных конкурентов – Марин Ле Пен и Эрика Земмура. Последний на прошлой неделе перешел из категории политических обозревателей в разряд вероятных кандидатов в президенты и, возможно, составит главную интригу этой избирательной кампании. Голлистская риторика Земмура способна привлечь как правоцентристских избирателей, так и крайне правых. Согласно последнему опросу, за подчеркнуто неполиткорректного журналиста уже готовы отдать голоса 10% избирателей. Земмур, яркий критик действующего президента, наверняка не преминет заработать дополнительные очки на его внешнеполитическом фиаско.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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