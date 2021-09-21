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Пандемия как повод изменить кредитный договор

Что может быть сочтено судами существенным изменением обстоятельств
Александра Цветкова , первый вице-президент Федерального союза адвокатов России
Depositphotos / PhotoXPress

Пандемия коронавируса повлияла на правоприменительную практику по ст. 451 ГК РФ, которая позволяет изменять или расторгать договоры ввиду существенного изменения обстоятельств. Согласно закону, обстоятельства признаются существенными, если стороны никак не могли их предугадать на момент заключения договора и если бы могли, то заключили бы договор на других условиях или не заключили вообще.

За 10 лет с 2010 по 2020 г. в Москве и Московской области было рассмотрено 238 судебных дел, где исследовался вопрос, что считать существенным изменением. Относительно небольшое количество дел для региона свидетельствует, что суды с осторожностью подходят к применению нормы ГК об исключительных случаях, позволяющих изменить или расторгнуть договор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных