Пандемия как повод изменить кредитный договор

Пандемия как повод изменить кредитный договорЧто может быть сочтено судами существенным изменением обстоятельств
Пандемия коронавируса повлияла на правоприменительную практику по ст. 451 ГК РФ, которая позволяет изменять или расторгать договоры ввиду существенного изменения обстоятельств. Согласно закону, обстоятельства признаются существенными, если стороны никак не могли их предугадать на момент заключения договора и если бы могли, то заключили бы договор на других условиях или не заключили вообще.
За 10 лет с 2010 по 2020 г. в Москве и Московской области было рассмотрено 238 судебных дел, где исследовался вопрос, что считать существенным изменением. Относительно небольшое количество дел для региона свидетельствует, что суды с осторожностью подходят к применению нормы ГК об исключительных случаях, позволяющих изменить или расторгнуть договор.
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