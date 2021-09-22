Как цифровой рубль улучшит финансовую систему России

Как цифровой рубль улучшит финансовую систему РоссииДо появления прототипа цифрового рубля остается три месяца
Внедрение цифрового рубля не только улучшит качество экономических взаимоотношений и управленческих решений, но и добавит устойчивости экономике на фоне волатильности от пандемии и стагнации последних лет. Еще одним следствием цифровизации рубля может стать изменение отношения к криптовалютам, которые будут лучше регулироваться и одновременно предлагать больше защиты потребителям.
Центральный банк приступил к обсуждению цифрового рубля в конце прошлого года. Основными целями внедрения представлялись упрощение и ускорение платежей, поэтапное снижение стоимости платежных услуг и денежных переводов. Например, можно будет осуществлять безналичные платежи в офлайн-режиме, а комиссии за использование безналичного перевода могут быть существенно ниже, чем в случае с карточной инфраструктурой. Это несет и главную угрозу для российских банков – непонятно, как компенсировать их потери.