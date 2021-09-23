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Зеленые цели за глобальные средства

Как России участвовать в ESG-инициативах
Дмитрий Снесарь , руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент банка ВТБ
Kai Pfaffenbach / Reuters

Потребитель во всем мире, в Европе и США в том числе, не готов платить из своего кармана деньги за «озеленение» мировой экономики. Мы, возможно, готовы отказаться от покупки полиэтиленовых пакетов в пользу многоразовой авоськи, но вспомните манифестации во Франции несколько лет назад и Испании в этом году, связанные с ростом цен на электроэнергию и бензин. Или попробуйте предложить американцу пересесть с личного автомобиля на общественный транспорт.

Сегодня скорость и масштаб экспансии ESG-ориентированного подхода во многом, а иногда и полностью зависят от поддержки государства. Причем до сих пор такая поддержка почти для всех стран на 100% финансируется денежной эмиссией. Деньги на Западе нынче очень дешевы. Пока наши западные коллеги способны так или иначе бесконтрольно их печатать и вливать в экономику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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