Зеленые цели за глобальные средства

Зеленые цели за глобальные средстваКак России участвовать в ESG-инициативах
Потребитель во всем мире, в Европе и США в том числе, не готов платить из своего кармана деньги за «озеленение» мировой экономики. Мы, возможно, готовы отказаться от покупки полиэтиленовых пакетов в пользу многоразовой авоськи, но вспомните манифестации во Франции несколько лет назад и Испании в этом году, связанные с ростом цен на электроэнергию и бензин. Или попробуйте предложить американцу пересесть с личного автомобиля на общественный транспорт.
Сегодня скорость и масштаб экспансии ESG-ориентированного подхода во многом, а иногда и полностью зависят от поддержки государства. Причем до сих пор такая поддержка почти для всех стран на 100% финансируется денежной эмиссией. Деньги на Западе нынче очень дешевы. Пока наши западные коллеги способны так или иначе бесконтрольно их печатать и вливать в экономику.