Зеленые цели за глобальные средства

Потребитель во всем мире, в Европе и США в том числе, не готов платить из своего кармана деньги за «озеленение» мировой экономики. Мы, возможно, готовы отказаться от покупки полиэтиленовых пакетов в пользу многоразовой авоськи, но вспомните манифестации во Франции несколько лет назад и Испании в этом году, связанные с ростом цен на электроэнергию и бензин. Или попробуйте предложить американцу пересесть с личного автомобиля на общественный транспорт.