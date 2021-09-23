Формула Шмоллера

И речь здесь не об олигархических яхтах и футбольных клубах, в которые вкладываются российские олигархи, а о том, что 90% богатства человека, как отмечал выдающийся немецкий экономист и социолог конца XIX в. Густав Шмоллер, создается благодаря усилиям общества и лишь 10% исходит от талантов, умений и других качеств конкретной личности. В наших условиях, особенно если вспомнить залоговые аукционы 1995 г., на которых были «приватизированы» «Норникель», НЛМК или «Мечел», и того меньше.