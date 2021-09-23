Формула Шмоллера

Формула ШмоллераЧто предопределило рост налоговой нагрузки для металлургических компаний
Пресс-служба правительства сообщила, что 23 сентября премьер-министр Михаил Мишустин, его первый заместитель Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Григоренко, министры Антон Силуанов, Максим Решетников и Денис Мантуров проведут встречу с членами бюро правления РСПП. Со стороны крупного бизнеса на совещании ожидается присутствие семерых российских миллиардеров с совокупным состоянием в $120 млрд. Предполагается, что они предпримут последнюю попытку договориться с чиновниками об уменьшении новых налогов, которые Минфин запланировал на 2022 год.
Согласно законопроекту Минфина, металлургам, производителям удобрений и компаниям угольной отрасли предстоит «поделиться» с бюджетом суммой в 546 млрд руб. Рассматривается повышение НДПИ, налога на прибыль и введение акцизов на первичную продукцию сталелитейщиков. Минфин намерен привязать НДПИ для майнинга к рыночным ценам, а не к себестоимости, как сейчас. Первоначально речь шла о повышении базовой ставки налога для всех видов руд до 6% и отмене существующего рентного коэффициента. В проекте Минфина ставка для железной руды установлена на уровне 5,5%, для коксующегося угля – 1,5%. Для калийных и фосфатных руд предлагается увеличить рентный коэффициент с 3,5 до 8,75, но без привязки НДПИ к ценам.
Ретроспективный налог на прибыль до 25-30% в зависимости от соотношения дивиденды/инвестиции станет наиболее чувствительным для «Норникеля», за последние пять лет выплатившего почти $50 млрд дивидендов. По $400-500 млн заплатят «Евраз» и «Северсталь», $195 млн – НЛМК и $93 млн – «Алроса». По оценке аналитиков, «Норникелю», НЛМК, «Евразу», ММК, «Северстали» и «Фосагро» придется отдать в среднем от 5% до 10% годовой EBITDA.
Что касается акциза, то, по версии Минфина, он будет составлять 3% от экспортной цены слябов в российских портах, если она превысит $300 за тонну. Сейчас сляб в портах Черного моря стоит около $720–740 за тонну. В общей сложности в 2022-2024 гг. Минфин рассчитывает дополнительно привлечь в бюджет 546 млрд руб., которые будут перенаправлены на различные общенациональные проекты.
Опасения представителей т. н. «офшорной аристократии» понятны: они интуитивно ощущают не только угрозу своему благосостоянию, но и начавшийся процесс перераспределения сырьевой ренты, что для них, несомненно, более важно. Если исходить из горизонта в последние пять лет, то потенциал изымаемой ренты можно оценить в 1,3 трлн руб. в год.
Впрочем, субъективные соображения наталкиваются на объективные показатели, а они явно не в пользу горно-металлургических компаний и производителей удобрений. За последние годы уровень налоговой нагрузки в нефтяной отрасли составил в среднем 79%. В газовой отрасли налоговая нагрузка колебалась в районе 63%, в горнорудной и металлургической отрасли – 22%, в банковском секторе – 27%, в сфере минудобрений – 18%.
Справедливо ли это по отношению к нефтяникам и газовикам? Конечно, нет. О государстве можно даже не упоминать. Если исходить из отчетности по МСФО, то поступления в бюджет, скажем, от «Газпрома» (вместе с «Газпром нефтью») в прошлом году составили 1,4 трлн руб., от НЛМК – 0,021 трлн, «Северстали» – 0,01 трлн руб.
Причем в условиях беспрецедентного роста цен на металлы «Северсталь» и другие крупнейшие металлургические предприятия по-прежнему направляли на дивиденды, а не на долгосрочные вложения чуть ли не 100% свободного денежного потока. К примеру, НЛМК по итогам I квартала этого года планировала потратить на дивиденды 46,2 млрд руб., «Северсталь» – 39,2 млрд руб.
Речь не о каких-то абстрактных «народных» акционерах, а о конкретных миллиардерах – Владимире Лисине, владеющем почти 80% НЛМК через кипрскую Fletcher Group Holdings Ltd., или Алексее Мордашове, богатейшем человеке России с состоянием в $30 млрд, которому не без участия иностранных юрлиц принадлежит 77% акций «Северстали».
И речь здесь не об олигархических яхтах и футбольных клубах, в которые вкладываются российские олигархи, а о том, что 90% богатства человека, как отмечал выдающийся немецкий экономист и социолог конца XIX в. Густав Шмоллер, создается благодаря усилиям общества и лишь 10% исходит от талантов, умений и других качеств конкретной личности. В наших условиях, особенно если вспомнить залоговые аукционы 1995 г., на которых были «приватизированы» «Норникель», НЛМК или «Мечел», и того меньше.
И последнее. Уверения некоторых олигархов в «добровольном» повышении инвестиционной активности, попытки вывести из-под налогообложения новые проекты или сетования на то, что ИT-системы компаний не готовы к администрированию акциза на сталь, выглядят не более чем попыткой оттянуть время. Задача спустить вопрос на переговорных тормозах, а там и накал дискуссии спадет, и подковерное решение найдется. Впрочем, в 90-е жили не только нынешние завсегдатаи русского Forbes.