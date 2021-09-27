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Что ждать от выборов в бундестаг

Нет сомнений, что они изменят политический облик Германии
Сергей Бирюков
Michaela Rehle / Reuters

Нет сомнений, что выборы 26 сентября в германский бундестаг изменят политический облик Германии, закончив эпоху «большой коалиции» и положив начало «политическому повороту».

Активная избирательная кампания подошла к своему финишу, и сложившийся предвыборный расклад не позволяет пока выделить очевидного фаворита выборов. Данные экзитполов на 18.05 берлинского времени показывают следующие результаты: первое место удерживают социал-демократы, получившие поддержку 25,5% избирателей, вторую строчку с небольшим отставанием занимает ХДС/ХСС – 24,5%, на третьей позиции с заметным отставанием идут «Зеленые» – 14,8%. Четвертая позиция за СвДП – 11,5%, на пятом месте «Альтернатива для Германии» с 10,5%, и замыкает список Левая партия с 5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных