Что ждать от выборов в бундестаг

Активная избирательная кампания подошла к своему финишу, и сложившийся предвыборный расклад не позволяет пока выделить очевидного фаворита выборов. Данные экзитполов на 18.05 берлинского времени показывают следующие результаты: первое место удерживают социал-демократы, получившие поддержку 25,5% избирателей, вторую строчку с небольшим отставанием занимает ХДС/ХСС – 24,5%, на третьей позиции с заметным отставанием идут «Зеленые» – 14,8%. Четвертая позиция за СвДП – 11,5%, на пятом месте «Альтернатива для Германии» с 10,5%, и замыкает список Левая партия с 5%.