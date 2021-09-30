Может ли деятельность человека приводить к глобальным изменениям?

Если напугать население рассказами о катастрофических последствиях потепления и параллельно заниматься дискредитацией добычи и транспортировки углеводородов, можно убедить в необходимости, а потом и узаконить сбор дополнительных денег с тех стран и компаний, которые этой добычей занимаются. Речь идет о гигантском «экологическом пироге», который хотят поделить между собой развитые страны. Сейчас его объем оценивается в несколько сотен миллиардов долларов, а в перспективе он вырастет до $3 трлн. Не снижение роста потребления в развитых странах, не прекращение гонки вооружений, а простое политическое и экономическое подавление растущих экономик. И Россию к этому «пирогу» не допустят. Наоборот, с нас намерены получать деньги за добычу самого экологического топлива – газа, за нашу «грязную» углеводородную экономику.