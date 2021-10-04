Рынок развлечений ждет консолидация

Рынок развлечений ждет консолидацияПодавляющее большинство локальных операторов не смогут продолжить бизнес
Рынок развлечений в России очень фрагментирован, на нем присутствует огромное количество игроков, включая различные билетные системы и несколько десятков локальных операторов. Подавляющее большинство из них низко капитализированы и не смогут продолжить бизнес – будут или выдавлены более крупными игроками, или уйдут из-за финансовой несостоятельности. Средние компании со своими уникальными преимуществами, скорее всего, будут приобретены более крупными.
По расчетам «Кассир.ру», на российском билетном рынке доля крупных игроков составляет порядка 29,9%, что в сравнении с западными моделями, где продажи билетов монополизированы, очень мало. В Европе билеты на крупные мероприятия реализует оператор Eventim, а в Северной Америке – Ticketmaster, принадлежащий крупнейшему промоутеру Live Nation. За топ-10 крупных компаний в сегменте промоушена в России всего 6,4%.
Пандемия выявила проблему фондирования. Подавляющее большинство организаторов и промоутеров финансируется за счет билетных операторов. В пандемию уровень неплатежей со стороны организаторов вырос на порядок, что поставило под угрозу финансовое состояние всей цепочки создания стоимости в индустрии и в значительной степени подорвало доверие между участниками.
Финансирование мероприятий, таких как концерты, фестивали, спортивные состязания, должно формироваться на основе собственных средств промоутеров и организаторов и привлечения спонсорских денег. Для этого нужно объединяться, укрупняться, повышать прозрачность и управляемость своего бизнеса, чтобы быть в состоянии привлекать капитал для финансирования развития своей деятельности, а не жить по принципу «украл – выпил – в тюрьму».