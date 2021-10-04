Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Рынок развлечений ждет консолидация

Подавляющее большинство локальных операторов не смогут продолжить бизнес
Евгений Финкельштейн
Максим Стулов / Ведомости

Рынок развлечений в России очень фрагментирован, на нем присутствует огромное количество игроков, включая различные билетные системы и несколько десятков локальных операторов. Подавляющее большинство из них низко капитализированы и не смогут продолжить бизнес – будут или выдавлены более крупными игроками, или уйдут из-за финансовой несостоятельности. Средние компании со своими уникальными преимуществами, скорее всего, будут приобретены более крупными.

По расчетам «Кассир.ру», на российском билетном рынке доля крупных игроков составляет порядка 29,9%, что в сравнении с западными моделями, где продажи билетов монополизированы, очень мало. В Европе билеты на крупные мероприятия реализует оператор Eventim, а в Северной Америке – Ticketmaster, принадлежащий крупнейшему промоутеру Live Nation. За топ-10 крупных компаний в сегменте промоушена в России всего 6,4%.

Пандемия выявила проблему фондирования. Подавляющее большинство организаторов и промоутеров финансируется за счет билетных операторов. В пандемию уровень неплатежей со стороны организаторов вырос на порядок, что поставило под угрозу финансовое состояние всей цепочки создания стоимости в индустрии и в значительной степени подорвало доверие между участниками.

Финансирование мероприятий, таких как концерты, фестивали, спортивные состязания, должно формироваться на основе собственных средств промоутеров и организаторов и привлечения спонсорских денег. Для этого нужно объединяться, укрупняться, повышать прозрачность и управляемость своего бизнеса, чтобы быть в состоянии привлекать капитал для финансирования развития своей деятельности, а не жить по принципу «украл – выпил – в тюрьму».

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных