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Ленинский опыт Михаила Саакашвили

Что заставило экс-президента Грузии рисковать свободой
Максим Григорьев
Interior Ministry of Georgia / AFP

1 октября в Грузии арестовали проникшего в страну нелегально бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Большей части россиян он запомнился как человек, который в 2008 г. отдал приказ напасть на Южную Осетию (сотни убитых – преимущественно мирных граждан) и на российских миротворцев (10 человек убито), а в ходе российской операции по принуждению к миру потерпел военное поражение и был вынужден просить мира.

В Грузии Саакашвили грозит внушительный срок по целому ряду статей. В 2014 г. ему было предъявлено обвинение в растрате государственных средств на сумму более $3 млн на «личные нужды, включая оплату массажисток, косметологов, поваров». Это не основное обвинение, однако оно разрушает образ «победителя коррупции», который долгие годы создавал Саакашвили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных