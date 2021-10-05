Ленинский опыт Михаила Саакашвили

Ленинский опыт Михаила СаакашвилиЧто заставило экс-президента Грузии рисковать свободой
1 октября в Грузии арестовали проникшего в страну нелегально бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Большей части россиян он запомнился как человек, который в 2008 г. отдал приказ напасть на Южную Осетию (сотни убитых – преимущественно мирных граждан) и на российских миротворцев (10 человек убито), а в ходе российской операции по принуждению к миру потерпел военное поражение и был вынужден просить мира.
В Грузии Саакашвили грозит внушительный срок по целому ряду статей. В 2014 г. ему было предъявлено обвинение в растрате государственных средств на сумму более $3 млн на «личные нужды, включая оплату массажисток, косметологов, поваров». Это не основное обвинение, однако оно разрушает образ «победителя коррупции», который долгие годы создавал Саакашвили.