1 октября в Грузии арестовали проникшего в страну нелегально бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Большей части россиян он запомнился как человек, который в 2008 г. отдал приказ напасть на Южную Осетию (сотни убитых – преимущественно мирных граждан) и на российских миротворцев (10 человек убито), а в ходе российской операции по принуждению к миру потерпел военное поражение и был вынужден просить мира.