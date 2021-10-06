Что стоит за «упадком» США

У значительной части экспертов и комментаторов остаются популярными представления о необратимом упадке «единственной сверхдержавы» и возникновении многополярного мира. Эти представления возникли давно, но окрепли во время президентства Дональда Трампа и в результате ошибок Байдена при выводе войск из Афганистана. Попытки Байдена договориться с Путиным и Меркель, а также недавно заключенный союз с Британией и Австралией за спиной Франции и НАТО также могли усилить впечатление об ослаблении Америки.