Что стоит за «упадком» США

Что стоит за «упадком» СШАКак объяснить снижение экономических, технологических и военных возможностей страны
У значительной части экспертов и комментаторов остаются популярными представления о необратимом упадке «единственной сверхдержавы» и возникновении многополярного мира. Эти представления возникли давно, но окрепли во время президентства Дональда Трампа и в результате ошибок Байдена при выводе войск из Афганистана. Попытки Байдена договориться с Путиным и Меркель, а также недавно заключенный союз с Британией и Австралией за спиной Франции и НАТО также могли усилить впечатление об ослаблении Америки.
Несмотря на ослабление позиций Байдена, о международном упадке США допустимо говорить лишь в смысле относительного снижения экономических, технологических и военных возможностей страны по сравнению с возросшим потенциалом Китая и других не западных держав.