Подсечно-огневая энергетика ЕC

Текущий кризис в энергетической сфере Европы был неизбежен. Не в последнюю очередь он связан с выбранными ранее путями развития электрогенерации, основанной на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Тем не менее признавать за ВИЭ причину кризиса ни в Европе, ни в Америке не желают. Например, по итогам событий в Техасе в феврале текущего года, когда в самые холода ветровые электростанции неожиданно перестали выдавать в сеть электричество, был сделан вывод, что в кризисе виновата традиционная генерация, которая не справилась с внезапно возросшей нагрузкой.