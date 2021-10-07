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Подсечно-огневая энергетика ЕC

Какова роль ВИЭ в снижении экономической конкурентоспособности Европы
Александр Фролов , заместитель гендиректора Института национальной энергетики
Alkis Konstantinidis / Reuters

Текущий кризис в энергетической сфере Европы был неизбежен. Не в последнюю очередь он связан с выбранными ранее путями развития электрогенерации, основанной на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Тем не менее признавать за ВИЭ причину кризиса ни в Европе, ни в Америке не желают. Например, по итогам событий в Техасе в феврале текущего года, когда в самые холода ветровые электростанции неожиданно перестали выдавать в сеть электричество, был сделан вывод, что в кризисе виновата традиционная генерация, которая не справилась с внезапно возросшей нагрузкой.

По мере развития энергокризиса в Европе постулат о невиновности возобновляемой энергетики перекочевал и в информационное пространство Старого Света. В сентябре со своим анализом ситуации в ЕС выступило Международное энергетическое агентство, признав, что причины кризиса носят комплексный характер, но ВИЭ в них совершенно точно не виноваты, а вот к «Газпрому» в частности и России в целом стоит присмотреться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных