Подсечно-огневая энергетика ЕCКакова роль ВИЭ в снижении экономической конкурентоспособности Европы
Текущий кризис в энергетической сфере Европы был неизбежен. Не в последнюю очередь он связан с выбранными ранее путями развития электрогенерации, основанной на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Тем не менее признавать за ВИЭ причину кризиса ни в Европе, ни в Америке не желают. Например, по итогам событий в Техасе в феврале текущего года, когда в самые холода ветровые электростанции неожиданно перестали выдавать в сеть электричество, был сделан вывод, что в кризисе виновата традиционная генерация, которая не справилась с внезапно возросшей нагрузкой.
По мере развития энергокризиса в Европе постулат о невиновности возобновляемой энергетики перекочевал и в информационное пространство Старого Света. В сентябре со своим анализом ситуации в ЕС выступило Международное энергетическое агентство, признав, что причины кризиса носят комплексный характер, но ВИЭ в них совершенно точно не виноваты, а вот к «Газпрому» в частности и России в целом стоит присмотреться.