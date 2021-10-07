Пиррова победа «Сбера»

Экосистема поглощает относительно небольшую долю сверхприбылей «Сбера», но это сейчас. Что будет в будущем — предсказать невозможно. Как верно заметила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, «человек вправе рассчитывать, что если он принес деньги в банк, то не его проблема, насколько будет прибылен онлайн-кинотеатр или даже сеть онлайн-кинотеатров, которой банк владеет». Набиуллина понимает, что экосистема в состоянии поглотить огромные средства, которые в дальнейшем могут быть просто списаны на «неэффективные инвестиции». Поэтому краткосрочное лидерство «Сбера» является поводом не только поздравить работников банка с успехом, но и задуматься о регулировании экосистем и устранении диспропорций в российском налогообложении.