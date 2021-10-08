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Как Байдена поймали на лжи

Афганская тема становится все более эффективным оружием в руках республиканцев
Андрей Казанцев , политолог, профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО
Al Drago / Reuters

История с Афганистаном все больше превращается во внутриамериканскую политическую драму в стиле микса из двух известных политических сериалов – «Карточный домик» и «Хоумлэнд». Комитет сената США по вооруженным силам допросил двух американских генералов (Марка Милли и Фрэнка Маккензи), игравших видную роль в афганской войне. Особо скандальными оказались показания генерала Маккензи, главы Центрального командования (Центкома) США, который контролировал вывод войск из Афганистана. Он заявил, что рекомендовал сохранить в Афганистане контингент порядка 2500 американских военных. Это противоречит утверждению президента Джо Байдена от 19 августа, что он не помнит, чтобы Пентагон советовал сохранить элементы военного присутствия в Афганистане.

В результате у республиканцев появилась возможность атаковать президента-демократа. Бывший глава госдепартамента при Трампе Майк Помпео, человек в афганской ситуации хорошо разбирающийся как еще и бывший директор ЦРУ, твитнул после этого, что Байден продолжает вводить американцев в заблуждение относительно катастрофического выхода из Афганистана. Бывший глава аппарата Белого дома при Трампе Марк Мидоуз заявил, что Байден солгал американцам о своем плане вывода войск из Афганистана. Кстати, обвинения во лжи в американском политическом (и юридическом) контексте – это серьезно. Вспомним, что другого демократа – президента Билла Клинтона в 1990-е гг. попытались подвергнуть импичменту за дачу ложных показаний об интимной связи с Моникой Левински.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных