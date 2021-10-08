Как Байдена поймали на лжи

Как Байдена поймали на лжиАфганская тема становится все более эффективным оружием в руках республиканцев
История с Афганистаном все больше превращается во внутриамериканскую политическую драму в стиле микса из двух известных политических сериалов – «Карточный домик» и «Хоумлэнд». Комитет сената США по вооруженным силам допросил двух американских генералов (Марка Милли и Фрэнка Маккензи), игравших видную роль в афганской войне. Особо скандальными оказались показания генерала Маккензи, главы Центрального командования (Центкома) США, который контролировал вывод войск из Афганистана. Он заявил, что рекомендовал сохранить в Афганистане контингент порядка 2500 американских военных. Это противоречит утверждению президента Джо Байдена от 19 августа, что он не помнит, чтобы Пентагон советовал сохранить элементы военного присутствия в Афганистане.
В результате у республиканцев появилась возможность атаковать президента-демократа. Бывший глава госдепартамента при Трампе Майк Помпео, человек в афганской ситуации хорошо разбирающийся как еще и бывший директор ЦРУ, твитнул после этого, что Байден продолжает вводить американцев в заблуждение относительно катастрофического выхода из Афганистана. Бывший глава аппарата Белого дома при Трампе Марк Мидоуз заявил, что Байден солгал американцам о своем плане вывода войск из Афганистана. Кстати, обвинения во лжи в американском политическом (и юридическом) контексте – это серьезно. Вспомним, что другого демократа – президента Билла Клинтона в 1990-е гг. попытались подвергнуть импичменту за дачу ложных показаний об интимной связи с Моникой Левински.