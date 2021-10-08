Как Байдена поймали на лжи

В результате у республиканцев появилась возможность атаковать президента-демократа. Бывший глава госдепартамента при Трампе Майк Помпео, человек в афганской ситуации хорошо разбирающийся как еще и бывший директор ЦРУ, твитнул после этого, что Байден продолжает вводить американцев в заблуждение относительно катастрофического выхода из Афганистана. Бывший глава аппарата Белого дома при Трампе Марк Мидоуз заявил, что Байден солгал американцам о своем плане вывода войск из Афганистана. Кстати, обвинения во лжи в американском политическом (и юридическом) контексте – это серьезно. Вспомним, что другого демократа – президента Билла Клинтона в 1990-е гг. попытались подвергнуть импичменту за дачу ложных показаний об интимной связи с Моникой Левински.