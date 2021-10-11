Присвоение «Газпрома»

Рентабельность компании могла бы быть значительно выше, используй она благоприятную рыночную конъюнктуру в период ценового коллапса на европейском газовом рынке. На днях на закрытом семинаре для аналитиков представители «Газпрома» рассказали о повышении оценки средней цены экспорта в 2021 г. в дальнее зарубежье с $270 до $295–330 за 1000 куб. м. При том что сейчас рыночная цена составляет порядка $1000, «Газпром» по-прежнему использует для расчетов устаревшую формулу с привязкой к нефтяной корзине. На 2022 г. в «Газпроме» ожидают среднюю цену порядка $350 за 1000 куб. м, хотя половина экспортных поставок реализуется по ценам «на день вперед» и «на месяц вперед».