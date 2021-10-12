Германия стоит на «светофоре»

Сами результаты выборов не давали прямого повода для такого расклада. ХДC (их цвет черный) набрала 24,1%, лишь немного уступив СДПГ (у нее 25,7%). Продолжать большую коалицию обе «народные» партии не захотели, хотя так называемая коалиция «Ямайка» (черно-желто-зеленая, по цветам флага Ямайки) имела шансы такие же, как и «светофор». Но «Ямайка» скончалась, не родившись, причем не в силу смысловых или содержательных расхождений субъектов переговоров – они еще и не начались толком, а из-за неприятной ситуации внутри ХДС.