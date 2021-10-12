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Германия стоит на «светофоре»

Какой будет правящая коалиция ведущей державы ЕС
Светлана Погорельская , доктор философии Боннского университета, с. н. с. ИНИОН РАН
Thomas Peter / Reuters

Спустя две недели после выборов в ФРГ неизбежность смены власти очевидна. Германия берет курс на «светофорную» коалицию СДПГ (их цвет красный), СвДП (желтые) и Зеленых. «Партии Меркель» – ХДС – в правящей коалиции, скорее всего, не будет. 

Сами результаты выборов не давали прямого повода для такого расклада. ХДC (их цвет черный) набрала 24,1%, лишь немного уступив СДПГ (у нее 25,7%). Продолжать большую коалицию обе «народные» партии не захотели, хотя так называемая коалиция «Ямайка» (черно-желто-зеленая, по цветам флага Ямайки) имела шансы такие же, как и «светофор». Но «Ямайка» скончалась, не родившись, причем не в силу смысловых или содержательных расхождений субъектов переговоров – они еще и не начались толком, а из-за неприятной ситуации внутри ХДС. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных