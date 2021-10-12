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Укрощение периферии

Борьба консервативных демократий Европы с Брюсселем вышла на новый уровень
Борис Межуев , политолог, доцент философского факультета МГУ
Wojtek RADWANSKI / AFP

Решение конституционного суда Польши от 7 октября 2021 г. вызвало волну возмущения как в Евросоюзе, так и в самой стране. Тысячи людей вышли на улицы в Варшаве и Гданьске в минувшие выходные, призвав к отставке правительства Матеуша Моравского и к политической (дай бог только политической) смерти главы правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Любопытно, что своеобразным лидером польского евромайдана стал нынешний председатель Европейского совета, бывший премьер-министр страны Дональд Туск, резко выступивший против вердикта суда и всей политики нынешнего кабинета, по инициативе которого суд и посчитал нужным высказаться.

Конституционный суд Польши посчитал противоречащими конституции страны целых четыре статьи договора ЕС. Хотя суд не признал эти статьи не действующими на территории Польши, очевидно, что этим вердиктом был открыт путь тому, что обозреватели уже назвали Полэкзитом (Polexit) – возможным выходом страны из Европейского союза. Во всяком случае, правительство Моравского дало понять, что готово на этот шаг в случае продолжения финансового давления Брюсселя на Варшаву, которое уже привело к пересмотру планов денежной помощи по восстановлению экономики и предоставлению дешевых кредитов стране в размере $32 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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