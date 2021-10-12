Укрощение периферии

Решение конституционного суда Польши от 7 октября 2021 г. вызвало волну возмущения как в Евросоюзе, так и в самой стране. Тысячи людей вышли на улицы в Варшаве и Гданьске в минувшие выходные, призвав к отставке правительства Матеуша Моравского и к политической (дай бог только политической) смерти главы правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Любопытно, что своеобразным лидером польского евромайдана стал нынешний председатель Европейского совета, бывший премьер-министр страны Дональд Туск, резко выступивший против вердикта суда и всей политики нынешнего кабинета, по инициативе которого суд и посчитал нужным высказаться.