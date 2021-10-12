Укрощение периферии

Укрощение периферииБорьба консервативных демократий Европы с Брюсселем вышла на новый уровень
Решение конституционного суда Польши от 7 октября 2021 г. вызвало волну возмущения как в Евросоюзе, так и в самой стране. Тысячи людей вышли на улицы в Варшаве и Гданьске в минувшие выходные, призвав к отставке правительства Матеуша Моравского и к политической (дай бог только политической) смерти главы правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Любопытно, что своеобразным лидером польского евромайдана стал нынешний председатель Европейского совета, бывший премьер-министр страны Дональд Туск, резко выступивший против вердикта суда и всей политики нынешнего кабинета, по инициативе которого суд и посчитал нужным высказаться.
Конституционный суд Польши посчитал противоречащими конституции страны целых четыре статьи договора ЕС. Хотя суд не признал эти статьи не действующими на территории Польши, очевидно, что этим вердиктом был открыт путь тому, что обозреватели уже назвали Полэкзитом (Polexit) – возможным выходом страны из Европейского союза. Во всяком случае, правительство Моравского дало понять, что готово на этот шаг в случае продолжения финансового давления Брюсселя на Варшаву, которое уже привело к пересмотру планов денежной помощи по восстановлению экономики и предоставлению дешевых кредитов стране в размере $32 млрд.