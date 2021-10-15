Большие проблемы маленьких людей

Большие проблемы маленьких людейПри регулировании IT-гигантов нужно думать не только о развитии экономики и конкуренции, но и о пользователях
Многие люди с радостью пользуются новыми технологиями. В конце 90-х можно было спорить, на каком ресурсе лучше завести себе почту – Yahoo или Hotmail, в середине нулевых обсуждали достоинства поисковиков – Yandex или Google, а в начале 2010-х вместе колебались, стоит ли регистрироваться в Facebook или остаться в привычных «Одноклассниках» (да, было и такое).
Что происходит в 2020-е? Нас игнорируют социальные сети и агрегаторы, а мы ругаемся и пишем жалобы в многочисленные службы техподдержки. Кого-то забанили на Facebook за пост 2013 г., кто-то взял в каршеринге машину и после поездки был вынужден оплатить серьезный штраф за предыдущего водителя, другой заказал суши в доставке, а курьер по дороге потерялся.
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