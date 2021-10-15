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Большие проблемы маленьких людей

При регулировании IT-гигантов нужно думать не только о развитии экономики и конкуренции, но и о пользователях
Александр Молотников , доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, председатель правления Русско-китайского юридического общества
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Многие люди с радостью пользуются новыми технологиями. В конце 90-х можно было спорить, на каком ресурсе лучше завести себе почту – Yahoo или Hotmail, в середине нулевых обсуждали достоинства поисковиков – Yandex или Google, а в начале 2010-х вместе колебались, стоит ли регистрироваться в Facebook или остаться в привычных «Одноклассниках» (да, было и такое).

Что происходит в 2020-е? Нас игнорируют социальные сети и агрегаторы, а мы ругаемся и пишем жалобы в многочисленные службы техподдержки. Кого-то забанили на Facebook за пост 2013 г., кто-то взял в каршеринге машину и после поездки был вынужден оплатить серьезный штраф за предыдущего водителя, другой заказал суши в доставке, а курьер по дороге потерялся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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