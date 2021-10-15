Большие проблемы маленьких людей

Многие люди с радостью пользуются новыми технологиями. В конце 90-х можно было спорить, на каком ресурсе лучше завести себе почту – Yahoo или Hotmail, в середине нулевых обсуждали достоинства поисковиков – Yandex или Google, а в начале 2010-х вместе колебались, стоит ли регистрироваться в Facebook или остаться в привычных «Одноклассниках» (да, было и такое).