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Победа над инфляцией в России откладывается на 2023 год

Наталия Орлова , главный экономист Альфа-банка
Максим Стулов / Ведомости

Мандат Центрального банка РФ подразумевает удержание инфляции вблизи цели в 4%, но с конца 2020 г. темп роста цен в годовом выражении ускорялся и на данный момент уже превысил уровень 7% г/г. Несмотря на то что около 50–70% ускорения российской инфляции, зафиксированное с конца 2020 г., связано с глобальными факторами (в частности, с ростом цен на энергоносители и ростом мировых цен на продовольствие), ускоренный рост цен фиксируется как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте, и такая динамика угрожает стабильности инфляционных ожиданий.

Как известно, в 2021 г. ускорение инфляции было зафиксировано во многих странах, но реакция монетарных властей не была однородной – в некоторых странах, как в России, центральные банки перешли к повышению ставки достаточно быстро, в других они предпочитали сохранять неизменные ставки, чтобы поддержать свои экономики в момент восстановительного роста. Два фактора – то, что экономика России прошла 2020 г. с очень умеренным спадом ВВП на уровне всего 3% г/г, и то, что ЦБ РФ перешел в режим таргетирования инфляции относительно недавно, только с 2015 г., инфляционные ожидания еще не успели заякориться, – определило достаточно быстрый переход ЦБ РФ к ужесточению монетарной политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных