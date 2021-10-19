Победа над инфляцией в России откладывается на 2023 год

Как известно, в 2021 г. ускорение инфляции было зафиксировано во многих странах, но реакция монетарных властей не была однородной – в некоторых странах, как в России, центральные банки перешли к повышению ставки достаточно быстро, в других они предпочитали сохранять неизменные ставки, чтобы поддержать свои экономики в момент восстановительного роста. Два фактора – то, что экономика России прошла 2020 г. с очень умеренным спадом ВВП на уровне всего 3% г/г, и то, что ЦБ РФ перешел в режим таргетирования инфляции относительно недавно, только с 2015 г., инфляционные ожидания еще не успели заякориться, – определило достаточно быстрый переход ЦБ РФ к ужесточению монетарной политики.