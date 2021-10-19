Победа над инфляцией в России откладывается на 2023 год
Мандат Центрального банка РФ подразумевает удержание инфляции вблизи цели в 4%, но с конца 2020 г. темп роста цен в годовом выражении ускорялся и на данный момент уже превысил уровень 7% г/г. Несмотря на то что около 50–70% ускорения российской инфляции, зафиксированное с конца 2020 г., связано с глобальными факторами (в частности, с ростом цен на энергоносители и ростом мировых цен на продовольствие), ускоренный рост цен фиксируется как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте, и такая динамика угрожает стабильности инфляционных ожиданий.
Как известно, в 2021 г. ускорение инфляции было зафиксировано во многих странах, но реакция монетарных властей не была однородной – в некоторых странах, как в России, центральные банки перешли к повышению ставки достаточно быстро, в других они предпочитали сохранять неизменные ставки, чтобы поддержать свои экономики в момент восстановительного роста. Два фактора – то, что экономика России прошла 2020 г. с очень умеренным спадом ВВП на уровне всего 3% г/г, и то, что ЦБ РФ перешел в режим таргетирования инфляции относительно недавно, только с 2015 г., инфляционные ожидания еще не успели заякориться, – определило достаточно быстрый переход ЦБ РФ к ужесточению монетарной политики.