Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Афганский бег по кругу

Россия, США и Европа не могут сотрудничать с талибами потому, что те не могут выполнить обещания, без выполнения которых никто не может с ними сотрудничать
Евгений Трифонов , политолог
МИД России / ТАСС

В Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с делегацией движения «Талибан» (запрещено в России), в которой участвовали также представители стран Средней Азии, Ирана, Индии, Пакистана и Китая. Лавров вновь потребовал от «Талибана» соблюдать права человека (в том числе права женщин) и сформировать инклюзивное правительство, т. е. включить в его состав представителей различных политических сил страны, бороться с международными террористами, пресекать наркотрафик и не вмешиваться в дела других стран. Это те же требования, которые выдвигались талибам и в августе, когда они еще не взяли Кабул, и после того, как бородатые подпольщики стали хозяевами Афганистана. Требования, высказанные с разных трибун и разными словами Россией, США, Евросоюзом и Китаем, были одинаковы по смыслу и поэтому могут считаться условиями мирового сообщества. Тогда талибы заявляли, что эти требования будут выполнены.

Было бы логично, если бы по прошествии двух месяцев с лишним после прихода к власти и более полутора месяцев со времени объявления состава правительства талибы рассказали о выполнении обещаний.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных