В Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с делегацией движения «Талибан» (запрещено в России), в которой участвовали также представители стран Средней Азии, Ирана, Индии, Пакистана и Китая. Лавров вновь потребовал от «Талибана» соблюдать права человека (в том числе права женщин) и сформировать инклюзивное правительство, т. е. включить в его состав представителей различных политических сил страны, бороться с международными террористами, пресекать наркотрафик и не вмешиваться в дела других стран. Это те же требования, которые выдвигались талибам и в августе, когда они еще не взяли Кабул, и после того, как бородатые подпольщики стали хозяевами Афганистана. Требования, высказанные с разных трибун и разными словами Россией, США, Евросоюзом и Китаем, были одинаковы по смыслу и поэтому могут считаться условиями мирового сообщества. Тогда талибы заявляли, что эти требования будут выполнены.