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Что остановит инфляцию

Почему большинство стран мира столкнулись со схожей проблемой
Александр Фиранчук
Андрей Гордеев / Ведомости

Иногда высокая инфляция выходит за пределы макроэкономических проблем и превращается в социальную. Реальные доходы населения падают, при этом быстрее всего растут цены на продукты питания, из-за чего в первую очередь страдают наименее защищенные слои населения. При решении таких сложных комплексных задач важно найти баланс между рыночными механизмами и жесткими административными мерами, способными замедлить восстановление экономики.

Продолжающееся усиление инфляции в России – до 7,4% за последние 12 месяцев – во многом соответствует тенденции, наблюдаемой в крупнейших развитых экономиках мира: темп роста потребительских цен в США и странах еврозоны также бьет многолетние рекорды. В значительной мере повышенная потребительская инфляция действительно имеет глобальную причину – рост цен (иногда на десятки процентов) на многие группы биржевых товаров: продовольствие, в том числе мясо и зерно, удобрения, топливное сырье и металлы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных