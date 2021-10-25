Что остановит инфляцию

Что остановит инфляциюПочему большинство стран мира столкнулись со схожей проблемой
Иногда высокая инфляция выходит за пределы макроэкономических проблем и превращается в социальную. Реальные доходы населения падают, при этом быстрее всего растут цены на продукты питания, из-за чего в первую очередь страдают наименее защищенные слои населения. При решении таких сложных комплексных задач важно найти баланс между рыночными механизмами и жесткими административными мерами, способными замедлить восстановление экономики.
Продолжающееся усиление инфляции в России – до 7,4% за последние 12 месяцев – во многом соответствует тенденции, наблюдаемой в крупнейших развитых экономиках мира: темп роста потребительских цен в США и странах еврозоны также бьет многолетние рекорды. В значительной мере повышенная потребительская инфляция действительно имеет глобальную причину – рост цен (иногда на десятки процентов) на многие группы биржевых товаров: продовольствие, в том числе мясо и зерно, удобрения, топливное сырье и металлы.