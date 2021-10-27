Конвульсии распадающейся страны

Версий, в общем, не так много. Одна из основных такова: суданские власти заключили соглашение с Россией о строительстве базы российского ВМФ в Порт-Судане, но гражданское правительство под давлением США «пошло в отказ» – и было свергнуто военными, желающими эту базу получить и отношения с Россией сохранить. Одновременно появились статьи, рассказывающие о российских инвестиционных интересах в Судане, в основном касающихся золота и нефти, а также о присутствии в стране ЧВК Вагнера.