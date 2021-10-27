Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Конвульсии распадающейся страны

Почему переворот в Хартуме мало влияет на Судан в целом
Евгений Трифонов , политолог
Нынешний переворот в Судане, по-видимому, связан как с желанием военных удержать власть и стратегические позиции в экономике, так и, возможно, с их патриотическими устремлениями (на фото лидер переворота генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан) / Ashraf SHAZLY / AFP

25 октября 2021 г. в очередной африканской стране, Судане, произошел очередной военный переворот. Не успела стихнуть стрельба на улицах Хартума, не успел глава нового режима генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявить, с какой целью суданская армия захватила власть и какой курс намерена проводить, как аналитики и эксперты начали объяснять, кому выгоден переворот и что от него ждать.

Версий, в общем, не так много. Одна из основных такова: суданские власти заключили соглашение с Россией о строительстве базы российского ВМФ в Порт-Судане, но гражданское правительство под давлением США «пошло в отказ» – и было свергнуто военными, желающими эту базу получить и отношения с Россией сохранить. Одновременно появились статьи, рассказывающие о российских инвестиционных интересах в Судане, в основном касающихся золота и нефти, а также о присутствии в стране ЧВК Вагнера.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных