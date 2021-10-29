Баланс роста и риск-аппетита

Баланс роста и риск-аппетитаКак небольшие банки зарабатывают, покупая кредитные портфели
После выхода из летнего локдауна активность рынка вернулась на прежний уровень, но на нем мало качественных активов и много ликвидности. Крупные игроки забирают большую часть платежеспособных клиентов, и небольшим банкам становится сложнее наращивать объемы кредитования. В этих условиях действенным способом нарастить активы для многих кредитных учреждений становится покупка и продажа кредитных портфелей.
Несмотря на падение маржинальности из-за дорогого привлечения ресурсов и замедления динамики ипотечного кредитования, сделка цессии остается актуальным инструментом для банков с сильным переизбытком капитала и недостатком активов. С его помощью игроки устраняют дисбаланс и набирают собственные активы быстрыми темпами, снижая риски и себестоимость портфеля. Модель позволяет небольшим банкам-покупателям конкурировать с крупными, не неся затрат на маркетинг и привлечение. А расходы выплаченной комиссии распределяются покупателем по времени, на срок жизни портфеля.