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Баланс роста и риск-аппетита

Как небольшие банки зарабатывают, покупая кредитные портфели
Наталья Тутова
Евгений Разумный / Ведомости

После выхода из летнего локдауна активность рынка вернулась на прежний уровень, но на нем мало качественных активов и много ликвидности. Крупные игроки забирают большую часть платежеспособных клиентов, и небольшим банкам становится сложнее наращивать объемы кредитования. В этих условиях действенным способом нарастить активы для многих кредитных учреждений становится покупка и продажа кредитных портфелей.

Несмотря на падение маржинальности из-за дорогого привлечения ресурсов и замедления динамики ипотечного кредитования, сделка цессии остается актуальным инструментом для банков с сильным переизбытком капитала и недостатком активов. С его помощью игроки устраняют дисбаланс и набирают собственные активы быстрыми темпами, снижая риски и себестоимость портфеля. Модель позволяет небольшим банкам-покупателям конкурировать с крупными, не неся затрат на маркетинг и привлечение. А расходы выплаченной комиссии распределяются покупателем по времени, на срок жизни портфеля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных