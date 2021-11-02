Приумножение на делении

Приумножение на деленииВыгодны ли инвестиции в каршеринг
В ближайшие дни состоится одно достаточно интересное первичное размещение (IPO) российской компании. Примечательно оно в первую очередь тем, что дает возможность инвестирования в рынок каршеринга. Речь идет о компании «Делимобиль».
История уникальна тем, что публичных российских либо мировых аналогов с чистой экспозицией на каршеринг нет, а рынок каршеринга РФ сегодня самый крупный в мире.
На самом ли деле все так интересно и данную возможность нельзя упускать или все же стоит несколько раз подумать перед началом инвестирования в данный сектор, и в частности в компанию «Делимобиль»?
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