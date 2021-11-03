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Саммит глобальных ожиданий

Чего ждать миру и России от экологического форума в Глазго
Борис Межуев , политолог, доцент философского факультета МГУ
Brendan SMIALOWSKI / AFP

Открывшийся 31 октября в шотландском Глазго экологический саммит ООН, называемый его организаторами COP26, рассматривался наблюдателями как главное политическое событие этого года. По уровню ожиданий он явно превосходил как летний саммит G7, так и состоявшееся накануне мирового экофорума заседание большой двадцатки в Риме.

Причин у этого всплеска ожиданий было две. Первая связана с самой сутью происходящего, т. е. с неотложностью мер по противодействию дальнейшему повышению температуры Земли. Здесь важно обратить внимание на существенный сдвиг научного обоснования климатической повестки – впервые политики стали не просто говорить, но и принимать определенные меры для противодействия главной опасности, угрожающей Земле, и речь идет не просто о выбросах CO2 в атмосферу, но о высвобождении метана – за счет сгорания природного газа и таяния ледников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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