Саммит глобальных ожиданий

Причин у этого всплеска ожиданий было две. Первая связана с самой сутью происходящего, т. е. с неотложностью мер по противодействию дальнейшему повышению температуры Земли. Здесь важно обратить внимание на существенный сдвиг научного обоснования климатической повестки – впервые политики стали не просто говорить, но и принимать определенные меры для противодействия главной опасности, угрожающей Земле, и речь идет не просто о выбросах CO2 в атмосферу, но о высвобождении метана – за счет сгорания природного газа и таяния ледников.