Саммит глобальных ожиданий

Саммит глобальных ожиданийЧего ждать миру и России от экологического форума в Глазго
Открывшийся 31 октября в шотландском Глазго экологический саммит ООН, называемый его организаторами COP26, рассматривался наблюдателями как главное политическое событие этого года. По уровню ожиданий он явно превосходил как летний саммит G7, так и состоявшееся накануне мирового экофорума заседание большой двадцатки в Риме.
Причин у этого всплеска ожиданий было две. Первая связана с самой сутью происходящего, т. е. с неотложностью мер по противодействию дальнейшему повышению температуры Земли. Здесь важно обратить внимание на существенный сдвиг научного обоснования климатической повестки – впервые политики стали не просто говорить, но и принимать определенные меры для противодействия главной опасности, угрожающей Земле, и речь идет не просто о выбросах CO2 в атмосферу, но о высвобождении метана – за счет сгорания природного газа и таяния ледников.