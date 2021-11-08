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Эфиопский разлом

Кто придет к власти в Аддис-Абебе
Евгений Трифонов , политолог
Tiksa Negeri / Reuters

Новости из Эфиопии почти дословно повторяют сообщения 30-летней давности. Тогда, в 1991 г., на столицу страны Аддис-Абебу двигались повстанцы Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и Армии освобождения оромо (АОО). Сегодня вооруженные формирования этих же этнополитических группировок угрожают Аддис-Абебе. В то время диктатор Эфиопии Менгисту Хайле Мариам призвал население столицы выступить на защиту города. Сегодня премьер-министр Абий Ахмед Али (в Эфиопии глава правительства – глава государства) требует от жителей Аддис-Абебы вооружаться и отправляться на фронт.

Народно-Демократическая Республика Эфиопия, которую крушили повстанцы 30 лет назад, была самой бедной страной мира. А Менгисту был одним из самых страшных африканских тиранов, заливших свою страну кровью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных