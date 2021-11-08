Эфиопский разлом

Новости из Эфиопии почти дословно повторяют сообщения 30-летней давности. Тогда, в 1991 г., на столицу страны Аддис-Абебу двигались повстанцы Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и Армии освобождения оромо (АОО). Сегодня вооруженные формирования этих же этнополитических группировок угрожают Аддис-Абебе. В то время диктатор Эфиопии Менгисту Хайле Мариам призвал население столицы выступить на защиту города. Сегодня премьер-министр Абий Ахмед Али (в Эфиопии глава правительства – глава государства) требует от жителей Аддис-Абебы вооружаться и отправляться на фронт.