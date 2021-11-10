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Время собирать институты развития

Почему институтам развития требуется координация на глобальном уровне
Сергей Сторчак
Arne Dedert / Getty Images

На фоне роста эгоистических настроений во многих странах мира прямо противоположные тенденции наблюдаются среди участников глобальных финансовых рынков. На проходящем сейчас саммите по вопросам климатической повестки дня было заявлено об учреждении «Глазгианского финансового альянса в целях нулевых выбросов CO2», или The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Новое объединение получило поддержку более 450 коммерческих банков, страховых компаний и управляющих финансовыми активами. Совокупно члены альянса контролируют активы на сумму свыше $130 трлн, часть средств которых (возможно, значительную часть) они обязались направлять на финансирование зеленых проектов, т. е. проектов, улучшающих климатическую ситуацию на Земле. Более того, 43 управляющих выступили с заявлением о том, что уже сейчас треть контролируемых ими активов соответствует достижению цели нулевых выбросов.

А двумя неделями раньше, 19–20 октября, в Риме прошла встреча участников другого финансового объединения – Коалиции институтов развития, получившей название Finance in Common Coalition, или «Коалиция «финансы для всех», в которую вошли публичные банки развития (Public Development banks, далее – PDB), или, как их еще называют, институты финансирования развития (Development Financing Institutions, далее – DFI). По оценке Пекинского университета, в настоящее время в мире насчитывается 527 PDB/DFI, учрежденных в 195 юрисдикциях. Это глобальные и региональные многосторонние банки развития (МБРР, АзБР, НБР и др., всего – 47), национальные и субнациональные институты развития (их большинство – 480).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных