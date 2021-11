Время собирать институты развития

На фоне роста эгоистических настроений во многих странах мира прямо противоположные тенденции наблюдаются среди участников глобальных финансовых рынков. На проходящем сейчас саммите по вопросам климатической повестки дня было заявлено об учреждении «Глазгианского финансового альянса в целях нулевых выбросов CO2», или The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Новое объединение получило поддержку более 450 коммерческих банков, страховых компаний и управляющих финансовыми активами. Совокупно члены альянса контролируют активы на сумму свыше $130 трлн, часть средств которых (возможно, значительную часть) они обязались направлять на финансирование зеленых проектов, т. е. проектов, улучшающих климатическую ситуацию на Земле. Более того, 43 управляющих выступили с заявлением о том, что уже сейчас треть контролируемых ими активов соответствует достижению цели нулевых выбросов.