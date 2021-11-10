Время собирать институты развития

Время собирать институты развитияПочему институтам развития требуется координация на глобальном уровне
На фоне роста эгоистических настроений во многих странах мира прямо противоположные тенденции наблюдаются среди участников глобальных финансовых рынков. На проходящем сейчас саммите по вопросам климатической повестки дня было заявлено об учреждении «Глазгианского финансового альянса в целях нулевых выбросов CO2», или The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Новое объединение получило поддержку более 450 коммерческих банков, страховых компаний и управляющих финансовыми активами. Совокупно члены альянса контролируют активы на сумму свыше $130 трлн, часть средств которых (возможно, значительную часть) они обязались направлять на финансирование зеленых проектов, т. е. проектов, улучшающих климатическую ситуацию на Земле. Более того, 43 управляющих выступили с заявлением о том, что уже сейчас треть контролируемых ими активов соответствует достижению цели нулевых выбросов.
А двумя неделями раньше, 19–20 октября, в Риме прошла встреча участников другого финансового объединения – Коалиции институтов развития, получившей название Finance in Common Coalition, или «Коалиция «финансы для всех», в которую вошли публичные банки развития (Public Development banks, далее – PDB), или, как их еще называют, институты финансирования развития (Development Financing Institutions, далее – DFI). По оценке Пекинского университета, в настоящее время в мире насчитывается 527 PDB/DFI, учрежденных в 195 юрисдикциях. Это глобальные и региональные многосторонние банки развития (МБРР, АзБР, НБР и др., всего – 47), национальные и субнациональные институты развития (их большинство – 480).