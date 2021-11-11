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Пандемия – дочь неолиберализма

Почему радикальное идеологическое и культурное обновление представляется неизбежным
Антонио Фаллико , глава ассоциации «Познаем Евразию», председатель совета директоров банка «Интеза»
Zuma / ТАСС

Глобальная медицинская и экономическая пандемия коронавируса является одним из неизбежных последствий антропоцена, нашей современной геологической эпохи. В которую земная среда, понимаемая как набор физических, химических и биологических характеристик, в которых протекает и развивается жизнь, подвергается серьезному насилию вследствие человеческой деятельности. Эти эффекты были значительно усугублены неолиберальной системой, которая более 50 лет определяла экономическую политику и жизнь подавляющего большинства стран мира: бесчеловечные мегаполисы; повальное усиление социального неравенства; лихорадочная урбанизация, разрушающая среду обитания животных.

Пандемия – родная дочь неолиберализма, основанного на абсолютной вере в миф о дерегулированном глобальном рынке, превозносящемся как наиболее рациональный и эффективный инструмент экономического развития и неограниченной частной прибыли, которая считается единственной истинной экономической целью. Неолиберализм считается единственной системой, способной защищать ценности демократии. Хотя очевидно, что абсолютный закон рынка препятствует организации экономической системы в соответствии с потребностями населения и вместо этого подчиняет само население воспроизводству и приумножению капитала.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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