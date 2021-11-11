Пандемия – дочь неолиберализма

Глобальная медицинская и экономическая пандемия коронавируса является одним из неизбежных последствий антропоцена, нашей современной геологической эпохи. В которую земная среда, понимаемая как набор физических, химических и биологических характеристик, в которых протекает и развивается жизнь, подвергается серьезному насилию вследствие человеческой деятельности. Эти эффекты были значительно усугублены неолиберальной системой, которая более 50 лет определяла экономическую политику и жизнь подавляющего большинства стран мира: бесчеловечные мегаполисы; повальное усиление социального неравенства; лихорадочная урбанизация, разрушающая среду обитания животных.