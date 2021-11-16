Глазгианское наследие КПСС

Глазгианское наследие КПССПочему принятый на Cop26 пакт напоминает партийные документы
Климатический пакт, принятый на саммите в Глазго, выглядит ровно так, как и предполагалось, – максимально политкорректно и предельно расплывчато. За все хорошее и против всего плохого. Этого следовало ожидать: раз вы задались целью собрать на большое совещание по климату практически все страны мира, добавить к ним ключевых игроков из общественных организаций и крупных бизнес-структур и при этом в итоге получить какой-то единый документ, то вам неизбежно придется пожертвовать определенностью ради согласия. Слишком различны интересы участников.
Пакт набит формулировками типа «подчеркивает необходимость совместных усилий», «настоятельно призывает», «с удовлетворением приветствует» и т. п. Крайне дипломатично и удобно для дальнейшего укрепления мира и согласия между народами в области охраны окружающей среды. Так, пожалуй, и референты ЦК КПСС могли бы написать в решениях очередного съезда партии году в 1976-м. То были мастера округлых формулировок, устраивающих всех. Зато, что бы потом ни потребовалось вписать в очередное постановление Совета министров, всегда можно было сослаться на дух и букву тех самых решений.