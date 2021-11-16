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Глазгианское наследие КПСС

Почему принятый на Cop26 пакт напоминает партийные документы
Владимир Дзагуто
Yves Herman / Reuters

Климатический пакт, принятый на саммите в Глазго, выглядит ровно так, как и предполагалось, – максимально политкорректно и предельно расплывчато. За все хорошее и против всего плохого. Этого следовало ожидать: раз вы задались целью собрать на большое совещание по климату практически все страны мира, добавить к ним ключевых игроков из общественных организаций и крупных бизнес-структур и при этом в итоге получить какой-то единый документ, то вам неизбежно придется пожертвовать определенностью ради согласия. Слишком различны интересы участников.

Пакт набит формулировками типа «подчеркивает необходимость совместных усилий», «настоятельно призывает», «с удовлетворением приветствует» и т. п. Крайне дипломатично и удобно для дальнейшего укрепления мира и согласия между народами в области охраны окружающей среды. Так, пожалуй, и референты ЦК КПСС могли бы написать в решениях очередного съезда партии году в 1976-м. То были мастера округлых формулировок, устраивающих всех. Зато, что бы потом ни потребовалось вписать в очередное постановление Совета министров, всегда можно было сослаться на дух и букву тех самых решений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных