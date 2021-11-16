Глазгианское наследие КПСС

Пакт набит формулировками типа «подчеркивает необходимость совместных усилий», «настоятельно призывает», «с удовлетворением приветствует» и т. п. Крайне дипломатично и удобно для дальнейшего укрепления мира и согласия между народами в области охраны окружающей среды. Так, пожалуй, и референты ЦК КПСС могли бы написать в решениях очередного съезда партии году в 1976-м. То были мастера округлых формулировок, устраивающих всех. Зато, что бы потом ни потребовалось вписать в очередное постановление Совета министров, всегда можно было сослаться на дух и букву тех самых решений.