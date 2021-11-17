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Рубить иль не рубить

Как достигнутые в Глазго договоренности повлияют на российский лесопромышленный комплекс
Николай Иванов , вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Grouр
Андрей Гордеев / Ведомости

Завершился климатический саммит в Глазго. Многие эксперты оценивают его итоги весьма неоднозначно. Но большинство разделяет мнение о том, что к успеху мероприятия можно отнести подписание Декларации Глазго по лесам и землепользованию. Ее подписантами стали 105 стран, им принадлежит более 90% лесных площадей нашей планеты. Среди них и Россия, в нашей стране – каждый пятый гектар мировых лесных территорий. Суть декларации сводится к обещанию «остановить и обратить вспять процесс утраты лесов и деградации земель к 2030 г., обеспечивая при этом устойчивое развитие и способствуя инклюзивным преобразованиям в сельских районах».

В этой связи активизировалась дискуссия, какое влияние окажет подписанный в Глазго документ на российский лесопромышленный комплекс. Что меняется для лесного хозяйства в России?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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