Рубить иль не рубить

Завершился климатический саммит в Глазго. Многие эксперты оценивают его итоги весьма неоднозначно. Но большинство разделяет мнение о том, что к успеху мероприятия можно отнести подписание Декларации Глазго по лесам и землепользованию. Ее подписантами стали 105 стран, им принадлежит более 90% лесных площадей нашей планеты. Среди них и Россия, в нашей стране – каждый пятый гектар мировых лесных территорий. Суть декларации сводится к обещанию «остановить и обратить вспять процесс утраты лесов и деградации земель к 2030 г., обеспечивая при этом устойчивое развитие и способствуя инклюзивным преобразованиям в сельских районах».