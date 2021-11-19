Жертвы пандемии, которых нужно избежать

С мая прошлого года мы изучаем распространенность антител к SARS-CoV-2 среди жителей Санкт-Петербурга. Исследование состоит из опроса и тестирования на антитела: мы звоним на случайным образом сгенерированные номера телефонов, просим человека ответить на вопросы, а потом прийти в НИИ гриппа и сдать кровь на анализ. В октябре мы включили в анкету вопросы о вакцинации – уточняли, делал ли собеседник прививку против COVID-19, чем прививался, завершил ли курс вакцинации. Если ответ на вопрос о вакцинации был отрицательным, человека спрашивали о причинах отказа от прививки. В опросе приняли участие более 5000 человек старше 18 лет.