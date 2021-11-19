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Жертвы пандемии, которых нужно избежать

Почему приоритетная вакцинация пациентов с онкозаболеваниями – правильная идея
Антон Барчук , ассоциированный профессор АО «Полиметалл» по популяционным медицинским исследованиям Европейского университета в Санкт-Петербурге
Максим Стулов / Ведомости

С мая прошлого года мы изучаем распространенность антител к SARS-CoV-2 среди жителей Санкт-Петербурга. Исследование состоит из опроса и тестирования на антитела: мы звоним на случайным образом сгенерированные номера телефонов, просим человека ответить на вопросы, а потом прийти в НИИ гриппа и сдать кровь на анализ. В октябре мы включили в анкету вопросы о вакцинации – уточняли, делал ли собеседник прививку против COVID-19, чем прививался, завершил ли курс вакцинации. Если ответ на вопрос о вакцинации был отрицательным, человека спрашивали о причинах отказа от прививки. В опросе приняли участие более 5000 человек старше 18 лет.

Ответы на вопросы позволили нам предположить, какие факторы влияли на решение вакцинироваться. Наиболее значимыми предикторами стали возраст и уровень образования. Люди старшего возраста вакцинировались чаще – среди опрошенных в категории 60+ прививки сделали более 50%. Чаще прививались люди с высшим образованием. Реже – те, кто хотя бы раз получал положительный результат теста на коронавирус.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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