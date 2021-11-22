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Круизные тяжбы и судебный туризм

Почему россияне любят судиться в западных юрисдикциях
Валентин Лазарев , управляющий партнер юридической фирмы «Лазарев и партнеры»
Niklas HALLE'N / AFP

Последние годы в западных юрисдикциях все чаще говорится о глобализации «судебного туризма». Раньше он был в основном применим к Лондону, но теперь охватывает новые юрисдикции, в частности США, Ирландию, а также некоторые страны Южной Европы. Суть оригинального правового явления в том, что истцы предпочитают инициировать судебные процессы в наиболее привлекательных, по их мнению, иностранных системах общего права, к которым ни они, ни их активы по большому счету прямого отношения не имеют.

После распада СССР такие юрисдикции использовались в первую очередь для структурирования сделок. Но сейчас к помощи зарубежных судов прибегают, как правило, либо чтобы уйти от правосудия на родине, либо чтобы получить обеспечительные меры в рамках корпоративных конфликтов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных