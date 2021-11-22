Круизные тяжбы и судебный туризм

Последние годы в западных юрисдикциях все чаще говорится о глобализации «судебного туризма». Раньше он был в основном применим к Лондону, но теперь охватывает новые юрисдикции, в частности США, Ирландию, а также некоторые страны Южной Европы. Суть оригинального правового явления в том, что истцы предпочитают инициировать судебные процессы в наиболее привлекательных, по их мнению, иностранных системах общего права, к которым ни они, ни их активы по большому счету прямого отношения не имеют.